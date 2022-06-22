中共向伏羲稟告「兩岸一統、勢不可擋」 立委轟：宗教統戰

甘肅省委副書記任振鶴恭讀祭文，向伏羲氏秉告，「港澳繁榮、共濟同襄，兩岸一統、勢不可擋」。（翻攝央視直播）

2022/06/22 14:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮今日在中國甘肅天水、新北市三重先嗇宮兩地舉行，中國官媒《央視》進行直播，中共甘肅省委副書記任振鶴向伏羲氏稟告「兩岸一統、勢不可擋」。在新北的祭典會場，則有國民黨高層、藍營民代參與；對此，民進黨立委張廖萬堅今日受訪表示，「兩岸共祭」伏羲氏是十足統戰活動，國民黨不要自甘墮落。

由中國國台辦、國務院港澳辦、中華全國歸國華僑聯合會、甘肅省人民政府主辦的公祭中華人文始祖伏羲大典在甘肅天水的伏羲廟舉行，今年以「同根同祖、中華共祭」為主題，並邀請在甘肅的港澳台人士出席。

請繼續往下閱讀...

今日上午包含中國全國政協副主席齊續春、中共甘肅省委副書記任振鶴、甘肅省政協主席歐陽堅、國務院港澳辦副主任王靈桂、中國國台辦交流局長黃文濤、甘肅省委統戰部部長孫雪濤等人敬獻花籃。

甘肅省委副書記任振鶴恭讀祭文指出，羲皇後裔、開來續往，百年大黨、初心不忘，人民領袖、掌舵領航，兩個確立、勝利保障。「港澳繁榮、共濟同襄，兩岸一統、勢不可擋」。

中方大典司儀更宣稱，擊鼓鳴鐘、鼓聲威武，正在擊響的34個鼓聲，象徵全國31個省市、自治區和香港、澳門特別行政區及「台灣地區」，中華兒女共祭人文始祖伏羲的崇敬之情。

同日同時，在新北市舉行海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮，由前立法院長王金平擔任主祭官，國民黨副主席郝龍斌、前國民黨主席江啟臣、立法院國民黨團總召曾銘宗，及前國民黨秘書長、三重先嗇宮董事長李乾龍等人出席參加上香，祭典主持人祈願兩岸和平發展。

對此，民進黨立委張廖萬堅指出，中共已不管台灣接不接受，就是強硬主張兩岸要統一、台灣是地區。2019年習近平定調九二共識是「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，亦即九二共識的屋頂就是一中，將台灣視為中國一部分，不讓有各自表述空間，國民黨至今束手無策。

張廖萬堅說，當國民黨無法解決九二共識被中共定義為一中，兩岸共祭活動在一中屋頂下舉行，就是十足的統戰活動。中共利用宗教、文化對台統戰，國民黨人還樂於共祭，台灣人民怎麼放心將台灣安全、民主自由體制交給這種政黨執政，真的不要自甘墮落。

他強調，中國沒有宗教自由，宗教、文化要為黨服務，中共所舉辦的宗教活動其實就是統戰活動，你去跟它共祭伏羲氏，就是被中共吃豆腐，被人家利用了！國民黨真的讓台灣人非常失望，對於中國強加的一中原則，也不敢提出任何批判。

「很明顯是宗教統戰！」台灣基進秘書長王興煥分析，中共能利用同文同種、中國文化歷史對台統戰，與中國道統被根植在台灣，上一代長期被黨國史觀教育洗腦有關，所以現在仍有相當比例的人會去迎合。但現在「天然台」會認為即便都講華語，但兩個是不同國家，比較不會陷入同文同種、同根同源的神話框架，這個對年輕人不會有效。

王興煥指出，文化是分享的，台灣有獨特的本土文化，台灣人看待來自中國的道統傳說，不必事事追究源頭，也不需追溯文化起源。例如媽祖來自中國，但不是拒統就不能拜媽祖，即便宗教、神話來自中國，當扎根在台灣後就是台灣文化，不需連結同文同種、認祖歸宗、一家親等，呼應這種國族神話是有危險性的。

中國國台辦、國務院港澳辦、中華全國歸國華僑聯合會、甘肅省人民政府主辦的公祭伏羲大典在甘肅天水的伏羲廟舉行，今年以「同根同祖、中華共祭」為主題，並邀請在甘肅的港澳台人士參加。（翻攝央視直播）

海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮今日在中國甘肅天水、新北市三重先嗇宮兩地舉行。（翻攝直播）

在新北市三重舉行的海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮，國民黨副主席郝龍斌、前國民黨主席江啟臣、立法院國民黨團總召曾銘宗、前彰化縣長卓伯源等人參加。（翻攝直播）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法