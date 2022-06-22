痛批侯友宜「會負起全部責任」 溫朗東：出一張嘴

溫朗東（資料照）

2022/06/22 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世案持續延燒，昨日媒體曝光的新北市府機關橫向聯繫錄音檔引發各界關注，新北市長侯友宜今日在防疫應變會議表示自己會深刻反省、檢討，負起全部責任，對此政治評論員、名嘴溫朗東痛斥侯想要用「負起全部責任」這種話術逃避責任，並列點分析侯如果真要負責應做到哪些事。

溫朗東在臉書PO文表示，侯友宜想要用「負起全部責任」這種話術逃避責任，如果侯真的要負責，應該公開衛生局、中和衛生所、雙和醫院的橫向聯繫錄音，並說出為什麼衛生局、中和衛生所會「鬧空城、找沒人」的真正原因。

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溫朗東要侯說出是誰制定緊急狀況也不能消防局直接出車的SOP，建議謊稱錄音檔有他人個資不能提供、胡亂提告張津唯，決定6/6找消防員演戲，溫除了要求消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋、參與決策者通通懲處、下台外，他們失職證據併送懲戒法院、監察院，溫文末痛批侯「這些侯友宜做了半項嗎？沒有，他還在想著用漂亮話術跟拙劣演技矇混過關。」

網友們看到貼文後紛紛留言「直接送監察院處理就好，他當市長的作風根本只是把以前在台北市刑大那一套搬來用而已」、「負責的態度與行動，是要一一公佈所有的資料，但不是只有一張嘴説負責而已，別被唬爛了」、「恩恩事件必須有人負責，陳潤秋、黃德清滾蛋，侯友宜道歉」、「對事主一句道歉都沒有是看不出來扛了什麼」，溫朗東也在貼文留言「出一張嘴，想要平息風波」。

溫朗東臉書貼文

溫朗東臉書貼文。（圖擷取自溫朗東臉書）

溫朗東在貼文的留言處痛批侯「出一張嘴，想要平息風波。」（圖擷取自溫朗東臉書）

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