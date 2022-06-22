基隆城市博覽會落幕 民眾黨提願景：不要只是「林右昌畢業展」

台灣民眾黨立委邱臣遠（右三）舉行「城博會後總體檢，構築基隆新願景」記者會。（記者王藝菘攝）

2022/06/22 11:59

〔記者吳書緯／台北報導〕為期十天的基隆城市博覽會於19日順利落幕，立法院民眾黨團總召邱臣遠今表示，城博會不應只是基隆市長林右昌的畢業展、民進黨立委蔡適應參選市長的起手式，而是應更深度讓基隆的美好讓全國人民知道，並行銷到全世界，呼籲加強城市軟體建設，拓展跨域合作。

立法院民眾黨團今舉行「城博會後總體檢，構築基隆新願景」記者會，邱臣遠率多位民眾黨基隆市議員候選人出席。邱臣遠說，肯定這次城博會成功行銷基隆、也肯定免費公車接駁的安排，為了舉辦城市博覽會，市府積極推動市區景觀改造，但除了國門廣場、正濱漁港、海科館、沙灣展區等4大展區，其他地區並未整理，凸顯基隆市容老舊、人口外移、交通及觀光建設不足等問題。

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另外，邱臣遠說，「城市博覽會，大船沒有入港」，基隆港作為郵輪母港，在此次城博會中卻少了「郵輪」這個基隆重要的城市地標，交通部應協助引進郵輪，維持郵輪母港的地位，也讓基隆郵輪駐港的意象再生。

民眾黨基隆市中正區議員參選人林毓峯批評，城博會舉辦期間，林右昌的防疫也跟著放假，6月10日到6月19日市長臉書貼文，防疫措施只有10則，活動宣傳卻有97則，顯見林右昌根本無心防疫。活動人力不足，校長、教師到展場當志工，還強制要求學生參加，嚴重影響師生權益。

民眾黨基隆市仁愛區議員參選人李依芩表示，城博會接駁車規劃不周，路線規劃不當，遊客浪費太多時間在坐車、等車，市府動用許多公車及人力卻效果不彰。未來如有類似活動，應該妥善規劃接駁車路線，讓遊客無需浪費太多時間空等，才能有好的旅遊體驗。

最後，邱臣遠提出5項觀光改善訴求，一、儘速改善基隆市路名牌標示；二、引入YOUBIKE，規劃系統性自行車道；三、發展低碳綠色公共運具，並應全面建置智慧公車站牌，改善不準點的問題。四、引進大型郵輪來作為海上特色旅館，改善在地旅宿供給；五、深化海洋城市建設，加強北北基宜跨域合作，增闢基隆至北海岸及東北角海岸的藍色公路等。

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