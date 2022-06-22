立陶宛農業部政次率團抵台 為「台北國際食品展」立陶宛館揭幕

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（左）今日清晨率團抵台，外交部次長曾厚仁（右）在機場迎接，貴賓團此行是為「2022台北國際食品展」的立陶宛館揭幕。（記者姚介修攝）

2022/06/22 07:44

〔記者姚介修/桃園機場報導〕立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯今日清晨率團抵台，外交部次長曾厚仁在機場迎接，貴賓團此行是為「2022台北國際食品展」的立陶宛館揭幕。

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）率團訪台，昨日清晨搭乘華航CI62班機出發，今清晨6點45分降落於桃園國際機場，外交部政務次長曾厚仁代表前往B9國賓門接機。

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雙方以觸肘取代握手，在媒體拍照結束後，隨即前往國賓室，吉爾卓帝斯並未發表任何談話。

外交部昨天發布新聞稿表示，吉爾卓帝斯率領官員及企業代表訪台，是繼立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）12日至15日率團訪台後，立國高階官員一週內再度訪台，展現台立堅定友好情誼，及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願。

外交部表示，吉爾卓帝斯在台期間，將參加「2022台北國際食品展」開幕式，為立陶宛館揭幕，另外將出席立陶宛麵粉說明會，以及台灣及立陶宛食品廠商媒合會等活動。

訪問團停留期間，將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部，參訪台灣農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。

外交部盼藉此提升台立對雙方農業及農產品經銷的了解與興趣，促進雙邊農業交流合作，打造互惠雙贏的緊密夥伴關係。

立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（左）今日清晨率團抵台，外交部次長曾厚仁（右）在機場迎接，貴賓團此行是為「2022台北國際食品展」的立陶宛館揭幕。（記者姚介修攝）

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