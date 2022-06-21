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    立陶宛高官接連來訪！ 農業部政次明率團抵台

    立陶宛去年在台北國際食品展首次開設國家館，深化台灣與立陶宛兩國的經貿、文化交流。（中央社）

    立陶宛去年在台北國際食品展首次開設國家館，深化台灣與立陶宛兩國的經貿、文化交流。（中央社）

    2022/06/21 12:18

    〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛高官接連來訪！外交部今宣布，立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）明（22日）起至24日率團訪台。吉爾卓帝斯將參加「2022台北國際食品展」開幕式，為立陶宛館揭幕，也將拜會農委會、衛福部及經濟部，參訪我國農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，推動雙邊農業交流合作。

    外交部副發言人崔靜麟今天在例會宣布，繼立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）上週來訪後，立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）訂於6月22日至24日率領官員及企業代表訪問台灣。

    崔靜麟說，立國高階官員於一週內將再度造訪我國，展現台立堅定友好情誼，以及雙邊加速推進多領域交流合作的高度意願，外交部對此表達誠摯歡迎。

    崔靜麟說明，農業是台立雙邊的重點合作領域之一。吉爾卓帝斯一行在台灣期間，將參加「2022台北國際食品展」開幕式，並為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動；訪團將拜會農委會、衛福部及經濟部、參訪我國農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政次曾厚仁並將設宴歡迎。

    崔靜麟強調，這次吉爾卓帝斯政次率團來訪，象徵台立農業合作對話邁入新的里程，雙方將針對全球關注的糧食安全、食品安全及氣候變遷等議題，分享經驗與加強鏈結，鞏固以共享價值為基礎的友好夥伴關係。在威權主義擴張對全球自由民主及國際秩序帶來挑戰之際，台灣與立陶宛將堅持團結，致力成為守護民主韌性的全球典範。

    農委會主委陳吉仲3月曾與立陶宛農業部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）視訊會談，雙方當時就農業相關議題廣泛交換意見，並針對立陶宛農產品輸台申請案進行交流，同意建立定期對話機制，共同促進兩國農產品貿易與農業合作。

    立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）明（22）起至24日率團訪台。（圖擷取自立陶宛農業部官網）

    立陶宛農業部政次吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）明（22）起至24日率團訪台。（圖擷取自立陶宛農業部官網）

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