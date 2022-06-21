鄭文燦：全力協助林智堅 再創桃園下一個黃金10年

桃園市長鄭文燦居隔出關首度提及參選下屆桃園市長候選人的林智堅，表示從民調顯示，「小智市長是最好、最強、最能夠勝選的候選人，我會全力來幫助他，讓桃園市政可以無縫接軌，讓桃園有下一個黃金十年。」（記者陳恩惠攝）

2022/06/21 22:39

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）居隔7天，復工首度提及民進黨徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長一事時表示，「從民調顯示，小智市長是最好、最強、最能夠勝選的候選人，我會全力來幫助他，讓桃園市政可以無縫接軌，讓桃園有下一個黃金10年！」他同時指出，「桃竹是共同生活圈，我們追求的市政價值也非常類似，都是台灣的年輕城市，高科技、年輕人口都非常多，相信以桃竹經驗，可以相加相乘，可以同行致遠，也可以共創雙贏，有信心選民會支持小智市長。」

鄭文燦也針對曾說「林智堅不在桃園政治版圖」做解釋，表示林智堅目前還是新竹市長，經由黨的徵召提名，將來林就會成為候選人，也會成為桃園市長，目前看來接受度蠻高的，這段時間他的詢問度也蠻廣的，問了包括黨職、公職、地方的意見領袖、一般的民眾等意見，林的接受度非常高的，他自己選舉過，很了解桃園的民意，選民會選擇一個能夠在市政治理上，無縫接軌的年輕市長。

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面對黨內異音，直指林就是他的「指定接班人」，鄭文燦也澄清，民調是經過中央黨部標準且客觀的民調來確認，林智堅贏張善政有一段差距，還在擴大領先中，「對我來講，每一個同志、每一個夥伴都是我最好的朋友，但是我們桃園隊是一個團隊，一個團隊一個目標，這樣才能夠確保我們的執政可以繼續，所以我想這是展現了全黨想贏，而我是最想贏的那個。」

鄭文燦說，「這8年我是用全部的力量投注在市政，我常常說『一天當作三天用』，我也沒有喊過辛苦，也沒有喊過累，這8年的轉變很大，希望能夠繼續，所以用客觀的民調來產生市長的接班人選，這是最好的方式，所以黨團非常一致的贊成。」

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