音樂系學生自製「解放軍部署地圖」 曝光上千中共軍事設施

溫約瑟製作「中國人民解放軍基地及設施」地圖。（圖取自Google地圖）

2022/06/21 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國併吞台灣的野心，任何國人都可以為了台海安全盡一份力，一名東吳大學音樂系的大四學生因為對軍事有著濃厚興趣，自行在Google地圖上製作「中國人民解放軍基地及設施」地圖，裡面包含中共上千個軍事設施，引發關注。

東吳大學音樂系大四學生溫約瑟是一名軍事迷，近日他受邀上華視節目《三國演議》，與主持人汪浩，以及日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫聊聊關於製作這份地圖的緣起。

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溫約瑟在節目中說，中國有一本叫作《鑑船知識》的軍事雜誌，2020年曾經發布一份「台灣兵力部署概略圖」，還有用電腦軟體模擬台海作戰推演的影片，聲稱這是「攻台必備」。另外，中國也有很多相關軍事論壇，進行著分析台灣國軍衛星地圖情報的工作，因此讓他萌生製作這份地圖的想法。

溫約瑟透露，主要是透過維網路上的公開資料，以及國外、國軍的軍事院校論文，交叉比對共軍基地的所在位置。他分享，曾看過中國百度論壇上的網友留言，內容提及軍營旁邊有水庫，他因而間接確認所在地；另外的方法就是「土法煉鋼」，完全靠肉眼判讀，不過，這個方法耗費的精神成本比較大，也容易出錯，像他就曾經將監獄誤認為軍是設施，遭到糾正。

溫約瑟也在個人臉書撰文說：「台灣是個高度分裂的社會，充斥著許多立場相異的群體，但『後山以後，再沒有故鄉』；了解國防除研究者和相關背景人士之外，普羅大眾也同有權利知曉，儘管認知程度不同，但學習是永無止境。⁡」

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