29架共機狂擾台！今年第3多 各式機種幾乎全出動

中國解放軍今日派29架次軍機，自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區。（國防部提供、法新社；本報合成）

2022/06/21 21:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國防部今晚發布即時軍事動態揭示，中國解放軍今日派29架次軍機，自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區。我國空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這也是今年以來，中共軍機單日擾台架次第3多的紀錄。

根據國防部網站「即時軍事動態」揭露訊息，中國解放軍今日派1架次「運-9」通信對抗機、1架次「運-8」電偵機、1架次「運-8」反潛機、6架次「轟-6」轟炸機、1架次「運油-20」空中加油機、2架次「空警-500」預警機，以及4架次「蘇愷-30」戰機、8架次「殲-16」戰機、5架次「殲-11」戰機，一共29架次。

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值得注意的是，根據國軍公布圖資，1架次「運-9」通信對抗機、1架次「運-8」電偵機、6架次「轟-6」轟炸機等8架次慢速機，一路自西南空域繞飛到東南空域，再循原航跡折返。其餘21架次軍機則僅於我西南空域活動。

根據國防部統計，中共軍機今年以來，單日進入我防空識別區最多架次的時間點是1月23日的38架次，5月30日30架次則為第二多，今天29架次第三多。

6架次「轟-6」轟炸機等8架次慢速機，一路自西南空域繞飛到東南空域，再循原航跡折返。「轟-6」同型機。（國防部提供）

中共29架次軍機今日擾我防空識別區，創下今年單日第3高。（國防部提供）

運-9通信對抗機同型機。（國防部提供）

「運-8」電偵機同型機。（國防部提供）

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