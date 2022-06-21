為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    29架共機狂擾台！今年第3多 各式機種幾乎全出動

    中國解放軍今日派29架次軍機，自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區。（國防部提供、法新社；本報合成）

    中國解放軍今日派29架次軍機，自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區。（國防部提供、法新社；本報合成）

    2022/06/21 21:42

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國防部今晚發布即時軍事動態揭示，中國解放軍今日派29架次軍機，自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區。我國空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這也是今年以來，中共軍機單日擾台架次第3多的紀錄。

    根據國防部網站「即時軍事動態」揭露訊息，中國解放軍今日派1架次「運-9」通信對抗機、1架次「運-8」電偵機、1架次「運-8」反潛機、6架次「轟-6」轟炸機、1架次「運油-20」空中加油機、2架次「空警-500」預警機，以及4架次「蘇愷-30」戰機、8架次「殲-16」戰機、5架次「殲-11」戰機，一共29架次。

    值得注意的是，根據國軍公布圖資，1架次「運-9」通信對抗機、1架次「運-8」電偵機、6架次「轟-6」轟炸機等8架次慢速機，一路自西南空域繞飛到東南空域，再循原航跡折返。其餘21架次軍機則僅於我西南空域活動。

    根據國防部統計，中共軍機今年以來，單日進入我防空識別區最多架次的時間點是1月23日的38架次，5月30日30架次則為第二多，今天29架次第三多。

    6架次「轟-6」轟炸機等8架次慢速機，一路自西南空域繞飛到東南空域，再循原航跡折返。「轟-6」同型機。（國防部提供）

    6架次「轟-6」轟炸機等8架次慢速機，一路自西南空域繞飛到東南空域，再循原航跡折返。「轟-6」同型機。（國防部提供）

    中共29架次軍機今日擾我防空識別區，創下今年單日第3高。（國防部提供）

    中共29架次軍機今日擾我防空識別區，創下今年單日第3高。（國防部提供）

    運-9通信對抗機同型機。（國防部提供）

    運-9通信對抗機同型機。（國防部提供）

    「運-8」電偵機同型機。（國防部提供）

    「運-8」電偵機同型機。（國防部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由說新聞》 美中制海權爭鋒！中共拚突穿島鏈 台美布局阻斷
    2022/06/19 16:11

    自由說新聞》 美中制海權爭鋒！中共拚突穿島鏈 台美布局阻斷
    不只軍艦擾日 共機今已三度襲擾台灣空域
    2022/06/18 14:37

    不只軍艦擾日 共機今已三度襲擾台灣空域

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    台海軍情》共機偵搜東部海空域 疑針對國軍下週演習而來
    2022/06/16 20:25

    台海軍情》共機偵搜東部海空域 疑針對國軍下週演習而來
    時隔6天 中共1架次反潛機擾我西南空域
    2022/06/13 23:44

    時隔6天 中共1架次反潛機擾我西南空域

    全球十大歌劇之一 高雄春天藝術節壓軸 普契尼歌劇《蝴蝶夫人》
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播