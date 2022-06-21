要侯友宜專案報告恩恩案 議會藍綠互轟言行不一、回去跪祖宗
〔記者何玉華／新北報導〕新北市中和2歲男童恩恩感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）併發腦炎死亡，恩恩媽媽向119求助及消防局與衛生局間的橫向通話錄音共11個檔案今天（21日）曝光，新北市議會民進黨團提案要求侯友宜專案報告、譴責新北市政府政策殺人，國民黨團則要求進入議案討論，民進黨議員何博文與國民黨議員陳明義爆發激烈口角，何博文批陳明義「言行不一」，陳明義反擊何博文說，「回去跪你家祖宗」；最後在一片混亂中，議長蔣根煌裁示通過議案送市府研究辦理。
新北市議會定期大會將在22日閉會，今天進行倒數第2天議程，隨著更多錄音檔的曝光，民進黨團再提侯友宜專案報告、譴責市府的動議；但在混亂中以提案送市府研究辦理，民進黨團認為議長將動議案扭曲成一般提案，迴避表決處理，造成譴責市府的提案送市府研究辦理的荒謬決議，不排除22日再戰。
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相較民進黨團立場一致的要求表決專案報告、譴責案動議，國民黨團立場分歧；書記長廖先翔強調，民進黨團是奉民進黨中央的指示進行政治操作，國民黨團不隨之起舞，呼籲回到民生議題的討論，要求開會，但國民黨籍議員陳明義、蔡明堂則說沒有反對專案報告，是有人故意將14日的表決製作梗圖誤導；周勝考說，恩恩案若變成政治事件，會讓人感覺更加難過，但市府若有疏失應查清楚並作懲處。
何博文不滿陳明義言行不一，要求記名表決，與蔡明堂、陳明義爆發激烈口角；在民進黨團「要求表決」，國民黨團喊「要開會」的吵雜聲中，何博文多次怒批陳明義「言行不一的政客」，陳明義反擊要何博文回去跪祖宗，爭執相當激烈。
眼見會議5點半結束時間即將到，議長裁示延長10分鐘後，裁決通過提案送市府研究辦理，引起民進黨團不滿，陳永福雖再口頭動議要求譴責市府，但在唇槍舌劍的吵雜混亂中，動議案並未表決，議長直接宣布散會。