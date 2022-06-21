要侯友宜專案報告恩恩案 議會藍綠互轟言行不一、回去跪祖宗

新北市議會民進黨團要求市長侯友宜到議會專案報告並譴責侯友宜藐視議會。（記者何玉華攝）

2022/06/21 19:54

〔記者何玉華／新北報導〕新北市中和2歲男童恩恩感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）併發腦炎死亡，恩恩媽媽向119求助及消防局與衛生局間的橫向通話錄音共11個檔案今天（21日）曝光，新北市議會民進黨團提案要求侯友宜專案報告、譴責新北市政府政策殺人，國民黨團則要求進入議案討論，民進黨議員何博文與國民黨議員陳明義爆發激烈口角，何博文批陳明義「言行不一」，陳明義反擊何博文說，「回去跪你家祖宗」；最後在一片混亂中，議長蔣根煌裁示通過議案送市府研究辦理。

新北市議會定期大會將在22日閉會，今天進行倒數第2天議程，隨著更多錄音檔的曝光，民進黨團再提侯友宜專案報告、譴責市府的動議；但在混亂中以提案送市府研究辦理，民進黨團認為議長將動議案扭曲成一般提案，迴避表決處理，造成譴責市府的提案送市府研究辦理的荒謬決議，不排除22日再戰。

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相較民進黨團立場一致的要求表決專案報告、譴責案動議，國民黨團立場分歧；書記長廖先翔強調，民進黨團是奉民進黨中央的指示進行政治操作，國民黨團不隨之起舞，呼籲回到民生議題的討論，要求開會，但國民黨籍議員陳明義、蔡明堂則說沒有反對專案報告，是有人故意將14日的表決製作梗圖誤導；周勝考說，恩恩案若變成政治事件，會讓人感覺更加難過，但市府若有疏失應查清楚並作懲處。

何博文不滿陳明義言行不一，要求記名表決，與蔡明堂、陳明義爆發激烈口角；在民進黨團「要求表決」，國民黨團喊「要開會」的吵雜聲中，何博文多次怒批陳明義「言行不一的政客」，陳明義反擊要何博文回去跪祖宗，爭執相當激烈。

眼見會議5點半結束時間即將到，議長裁示延長10分鐘後，裁決通過提案送市府研究辦理，引起民進黨團不滿，陳永福雖再口頭動議要求譴責市府，但在唇槍舌劍的吵雜混亂中，動議案並未表決，議長直接宣布散會。

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