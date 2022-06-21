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    高雄市議會富樂快篩專案報告 衛生局：已對大鑫假扣押3800萬

    高雄市衛生局長黃志中（站立者）強調，市府已向大鑫公司及負責人進行3850萬元假扣押，地方法院已核准。（記者葛祐豪攝）

    高雄市衛生局長黃志中（站立者）強調，市府已向大鑫公司及負責人進行3850萬元假扣押，地方法院已核准。（記者葛祐豪攝）

    2022/06/21 17:49

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天下午臨時會召開「快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，藍營議員砲聲隆隆。衛生局長黃志中強調，市府已向大鑫公司及負責人進行3850萬元假扣押，地方法院已核准。

    議長曾麗燕指出，議會上個會期通過8億多元防疫經費，但市府採購富樂快篩試劑程序，引發疑慮，如有弊端一定要從嚴究責。

    市議員黃柏霖認為，快篩劑出包顯然是詐騙行為，市府要加快腳步，採取司法手段提出求償及刑事告訴，更應建立民眾申訴平台，並協助代位求償。

    市議員邱于軒也要求市府，要為市民討回損失，她也擔心市府如何向資本額僅500萬元的大鑫公司求償？衛生局長黃志中則說，市府已向大鑫公司及負責人進行3850萬元假扣押，地方法院6月15日已核准。

    市議員李雅靜質疑，假扣押大鑫資訊公司及負責人多少資產，應該公開透明讓市民朋友了解，如果扣不到資產或不足已經付款的3850萬，最終就算勝訴，高雄市政府只能拿到一張薄薄的「債權憑證」，如果大鑫破產、負責人脫產，這張債券憑證比衛生紙還不值錢！

    市議員陳美雅、陳麗娜均認為， 有問題的快篩試劑，是由台中市府通知及通報，質疑市府根本沒有抽樣檢驗。中央食藥署的錯誤判斷，造成地方損失，要求陳其邁向中央反映。

    對此，陳其邁坦言，中央對廠商審查有漏洞，應要檢討。

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