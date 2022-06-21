國民黨中市南屯區議員初選民調出爐 老將劉士州與朱暖英出線拚連任

國民黨中市南屯區初選民調出爐，朱暖英出線拚連任。（國民黨市黨團提供）

2022/06/21 17:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國國民黨台中市議員第7選區（南屯區）初選民調經17到19日3天晚間執行，國民黨台中市黨部今公布民調結果，由現任市議員朱暖英、劉士州出線，黨部表示，將報請中央核定提名勝出的2人。

國民黨台中市議員選舉第二梯次登記日前截止，第7選區（南屯區）僅提名2席，除有現任2名議員劉士州與朱暖英均完成登記，新人吳柏勳也登記參選，黨部自17日到19日辦理初選民調，國民黨市黨部提名機制設計有婦女保障名額，南屯區提名兩席中一席已保留給婦女保障名額，其中朱暖英雖需參與民調，可獲保障名額提名，劉士州與吳柏勳兩人要力爭另一提名席次，其中吳柏勳33歲，符合黨部鼓勵新人參政的「35歲以下且首次參選新人，初選加權可達100%」條件，老將新秀捉對廝殺結果備受矚目。

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台中市黨部指出，經TVBS及艾普羅兩家民調公司執行民調後，劉士州支持度43.378％，朱暖英43.991％，吳柏勳25.263％（青年加權計算後），初選由現任議員朱暖英、劉士州出線，將報請中央核定提名兩人參選南屯區議員選戰。

這次南屯區雖有婦女保障名額保障提名，但朱暖英仍是在初選中衝出最高支持度，展現實力，朱暖英感謝民眾支持，年底的考驗更加嚴厲，她會繼續努力；劉士州則說，一路尊重黨部初選機制，初選過關後他會全力再拼直轄市議員第4任連任。

不過，吳柏勳陣營一度質疑民調的電話來源等，未等結果公佈即離席，黨部強調，本次委託兩執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定，在3天的執行民調期間，包括台中市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

此外，市黨部指出，有關登記同志事後質疑電話來源及使用相關問題，為避免撥打空號拖延執行進度，民調公司亦透過空號過濾系統降低此一問題，有關過濾空號系統的使用方式與使用時機，民調公司事前於說明會時皆徵得出席登記同志或其代表同意；至於跨號問題，也均會詢問戶籍地，設籍南屯區者才會繼續民調，3人均一視同仁辦理，過程公平、公正、公開。

國民黨中市南屯區初選民調出爐，劉士州出線拚連任。（國民黨市黨團提供）

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