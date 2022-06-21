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    聽完音檔憤怒無力 王婉諭嗆侯友宜：明目張膽說謊 良心不會痛嗎

    立委王婉諭（見圖）罕見措辭激烈怒嗆新北市長侯友宜，「明目張膽說謊，你的良心都不會痛嗎！」（資料照）

    立委王婉諭（見圖）罕見措辭激烈怒嗆新北市長侯友宜，「明目張膽說謊，你的良心都不會痛嗎！」（資料照）

    2022/06/21 17:59

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和2歲男童「恩恩」4月染疫不治，事發時恩恩媽報案的81分鐘音檔今天（21日）曝光，內容引發爭議。對此，長期關注兒少權益的時代力量立委王婉諭說，聽完錄音檔後感到滿滿的無力與憤怒，她也罕見措辭激烈怒嗆新北市長侯友宜，「明目張膽說謊，你的良心都不會痛嗎！」

    「經媒體揭露，恩恩媽報案後，消防局與衛生局橫向聯繫的通話音檔終於公開了。」王婉諭在臉書發文，她聽完錄音檔後，除了感到滿滿的無力與憤怒外，恩恩媽無助的語氣更令人心碎。

    王婉諭指出，在電話中，恩恩媽很明確地說，恩恩不僅發燒、嘔吐、意識不清、身上還出現紫斑，而新北消防局也已經意識到恩恩狀況相當急迫，立即協助轉接衛生所、衛生局，甚至因為聯繫不上，一度想要跳過衛生局要求醫院收治，「但最終決策權是落在衛生局手中，因而延誤送醫流程」。

    王婉諭說，不必要的疊床架屋和感控政策，帶走一條無辜的生命，「當時的後送流程如此僵化，導致悲劇發生，侯友宜市長絕對責無旁貸！」更令人氣憤的是，侯友宜開口閉口就說疼惜消防員、體諒基層，但事發當下卻是要求消防基層人員在家屬面前演戲，讓他們蒙受不白之冤，後續又謊稱音檔有錄到其他報案資料，「結果也被證實根本就是騙人！」

    「從頭到尾，侯市長根本就知道錄音檔的內容對他不利，因此百般推託、不願公開，甚至還為此打壓吹哨者，企圖以拖待變。」王婉諭呼籲侯友宜，說了那麼多謊，終究紙包不住火，事到如今就不要再搞公關操作、追殺吹哨者，也不要再神隱在基層單位背後了，「侯友宜市長明目張膽說謊，你的良心都不會痛嗎！」

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