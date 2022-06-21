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    林佳龍想選北市不遷戶籍投機？ 蔣萬安：大家看得非常清楚

    蔣萬安今天上午前往台北市議會與議員拍攝形象照。（記者蔡思培攝）

    蔣萬安今天上午前往台北市議會與議員拍攝形象照。（記者蔡思培攝）

    2022/06/21 15:05

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選舉年底登場，國民黨將推派立委蔣萬安參選，前交通部長林佳龍呼聲也高，更頻頻提出政策。不過林佳龍目前戶籍仍在台中，因此被外界質疑在等被提名才遷戶籍、投機，對此蔣萬安今天笑稱「人民心中自有一把尺，大家看得非常清楚」。

    蔣萬安今天上午前往台北市議會與議員拍攝形象照，會後接受媒體訪問。媒體詢問，林佳龍最近提出安家基金，主張新婚、結婚生子，一個人可拿到20萬元，蔣認為是否有可能。蔣萬安表示，林佳龍要說清楚相關財源、細部規劃、未來可行性。

    對於林佳龍質疑蔣萬安，遇到批評蔣家聲音就認為不妥，對選舉有利又強調蔣家身分，蔣萬安強調，他以身為蔣家後人為榮。蔣說，兩位蔣總統對中華民國這片土地的貢獻不容抹滅，不管是過去蔣公守衛台灣、蔣經國的十大建設，現在大家稱讚的護國神山台積電，也是當時拍板定案的決策。

    蔣萬安說，台北市民共同的期待都是希望北市大步向前，市政不斷進步，他也要帶領台北市站上國際大城市行列。

    媒體也詢問，林佳龍想選台北市，但戶籍仍在台中，讓外界質疑要被提名才遷戶籍到台北，沒有心為台北付出，蔣萬安表示，要不要遷戶籍應該要問林佳龍本人。媒體追問是否認為林佳龍投資，蔣聽到笑稱「呵呵呵，人民心中自有一把尺，大家看得非常清楚」。

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