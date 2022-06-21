為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨團控核准快篩廠商23％具爭議 要求2週內公布審查資料

    立法院國民黨團今日再召開記者會表示，目前食藥署總共核准35家家用快篩試劑EUA，其中就有8家廠商具有爭議性，比例高達23%，要求衛福部在2週內，公布所有審查過程和會議記錄，供社會大眾檢視。（記者田裕華攝）

    立法院國民黨團今日再召開記者會表示，目前食藥署總共核准35家家用快篩試劑EUA，其中就有8家廠商具有爭議性，比例高達23%，要求衛福部在2週內，公布所有審查過程和會議記錄，供社會大眾檢視。（記者田裕華攝）

    2022/06/21 14:29

    〔記者王千豪／台北報導〕針對進口快篩試劑出現混用、冒用爭議，立法院國民黨團今（21）日再召開記者會表示，目前食藥署總共核准35家家用快篩試劑EUA，其中就有8家廠商具有爭議性，比例高達23%，要求衛福部在2週內，公布所有審查過程和會議記錄，供社會大眾檢視。

    國民黨團總召曾銘宗表示，統計到6月16日，共有326家廠商申請家用快篩試劑EUA，衛福部食藥署總共核准35家，核准比例10.7%，等於10家申請只有1家通過，可說是相當嚴格。不過，在核准35家EUA廠商中，具有重大爭議的包含，高登、福又達、大鑫、白千層、標準生技等8家，比例卻高達23%。

    曾銘宗強調，國民黨團都還沒有全面清查，就有8家廠商讓食藥署始終說不清楚，質疑當初是如何審查通過核發EUA的。

    曾銘宗指出，國民黨團要求衛福部在2週內，公布所有審查過程和會議記錄，供社會大眾檢視；下個會期開議後，國民黨團將成立調閱小組，全面清查其中有無不法，呼籲立法院民進黨團拿出良心，不要阻擋，一起追查有無不法，確保全民健康權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨：蔡政府快篩出包一籮筐 全員卸責中
    2022/06/21 10:51

    國民黨：蔡政府快篩出包一籮筐 全員卸責中
    劣質快篩劑輸入案 民進黨團：支持食藥署採取法律行動
    2022/06/20 13:13

    劣質快篩劑輸入案 民進黨團：支持食藥署採取法律行動

    穿上它 享受「隨時在按摩」的舒適感
    劣質快篩爆未附查廠報告被疑包庇 食藥署：不知製造廠在中國
    2022/06/20 11:55

    劣質快篩爆未附查廠報告被疑包庇 食藥署：不知製造廠在中國
    混中劣質快篩吹哨者？ 食藥署：醫優公司曾輸入混用快篩被關務擋下
    2022/06/20 11:32

    混中劣質快篩吹哨者？ 食藥署：醫優公司曾輸入混用快篩被關務擋下

    全球十大歌劇之一 高雄春天藝術節壓軸 普契尼歌劇《蝴蝶夫人》
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播