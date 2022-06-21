國民黨團控核准快篩廠商23％具爭議 要求2週內公布審查資料

立法院國民黨團今日再召開記者會表示，目前食藥署總共核准35家家用快篩試劑EUA，其中就有8家廠商具有爭議性，比例高達23%，要求衛福部在2週內，公布所有審查過程和會議記錄，供社會大眾檢視。（記者田裕華攝）

2022/06/21 14:29

〔記者王千豪／台北報導〕針對進口快篩試劑出現混用、冒用爭議，立法院國民黨團今（21）日再召開記者會表示，目前食藥署總共核准35家家用快篩試劑EUA，其中就有8家廠商具有爭議性，比例高達23%，要求衛福部在2週內，公布所有審查過程和會議記錄，供社會大眾檢視。

國民黨團總召曾銘宗表示，統計到6月16日，共有326家廠商申請家用快篩試劑EUA，衛福部食藥署總共核准35家，核准比例10.7%，等於10家申請只有1家通過，可說是相當嚴格。不過，在核准35家EUA廠商中，具有重大爭議的包含，高登、福又達、大鑫、白千層、標準生技等8家，比例卻高達23%。

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曾銘宗強調，國民黨團都還沒有全面清查，就有8家廠商讓食藥署始終說不清楚，質疑當初是如何審查通過核發EUA的。

曾銘宗指出，國民黨團要求衛福部在2週內，公布所有審查過程和會議記錄，供社會大眾檢視；下個會期開議後，國民黨團將成立調閱小組，全面清查其中有無不法，呼籲立法院民進黨團拿出良心，不要阻擋，一起追查有無不法，確保全民健康權益。

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