侯友宜未向恩恩爸媽道歉 他批為眷戀權力如此冷血

侯友宜強調，新北市府皆按中央的制度和規定進行。（資料照）

2022/06/21 14:41

〔記者陳政宇／台北報導〕今（21）日有媒體披露恩恩事件橫向錄音檔內容，新北市長侯友宜面對究責聲浪時說明，相關單位都是按中央的制度和規定，積極努力地把事情做好。對此，民進黨立委莊競程痛批，侯友宜依舊不肯道歉，新北市府兩個月以來不斷說謊，「不要如此冷血只為眷戀權力」。

身為一名奶爸的莊競程今日表示，恩恩案錄音內容曝光，重重打臉市府企圖掩蓋的事實，侯友宜今天依舊不肯道歉，竟然還宣稱「依照中央規定」，他身為奶爸，真的非常痛心以及憤怒，實在是看不下去，「請問侯市長，你是要被打臉幾次才肯認錯」。

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回顧侯市府這2個月以來的處理過程，莊競程直言，「就是不斷在說謊」，根據媒體曝光的錄音內容顯示，根本沒有侯市府先前聲稱錄到任何可能涉及個資的背景音，反而突顯侯市府政策的兩大致命錯誤，一是獨步全台的「確診者要衛生局同意才能派救護車」政策，才是整個事件延誤送醫的原因；二是新北市府引以為豪的防疫派遣中心，根本只是一句空話，侯市長把防疫工作當成秀場。

莊競程無奈地說，恩恩離世至今，其堅忍的雙親不斷奔走只想要知道真相，這過程讓每個人看了都非常不捨，「我要敬告侯市長，不要如此冷血只為眷戀權力，說了一個謊言，就要更多謊言去圓，而謊言終究有被戳破的一天」。

此外，同為人父的民進黨立委張宏陸也指出，他最近一直關注著恩恩事件的發展，但到目前為止始終看不到新北市府的正面回應，看著恩恩爸爸的發文更是深感痛心。

張宏陸說，新北市府對於嚴重行政疏失不願承認，市長甚至批判外洩錄音檔的基層消防員，希望侯友宜可以說明清楚，不要再為難家屬讓事情真相得以還原，還給恩恩與家屬一個公道，也希望再也不要有下一個恩恩事件。

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