多管火箭難擊中解放軍戰艦 學者：反艦飛彈才是正確武器

雷霆2000多管火箭試射。（資料照）

2022/06/21 14:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕屏東九鵬基地昨日進行「雷霆2000」多管火箭系統試射作業，因不明原因導致火箭未離架、推進劑殉燃，造成車輛損壞。前戰爭學院榮譽講座學者廖宏祥今日受訪表示，想要以多管火箭直接命中解放軍大型水面戰艦的機率很低，反艦飛彈才是攻擊來自海上移動敵軍的正確武器。

根據漁業署「射擊通報」揭示，國軍20日進行「地面武器射擊」操演，危險區域最小半徑約11海浬（約20.372公里），最大飛航高度為20000呎（約6096公尺），射擊範圍為屏東九鵬基地向東延伸近海。

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廖宏祥分析，比起反艦飛彈，相對便宜的多管火箭基本上為陸軍的武器，主要用來攻擊陸地上的固定位置。一般來說，多管火箭並沒有將數據鏈、雷射導引、紅外線成像或雷達導引整合，以降低成本，每一枚火箭約幾千美元。

廖宏祥指出，所以國軍想要以多管火箭直接命中解放軍大型水面戰艦的機率很低，但如果多管火箭有集束彈藥，可能會在一定程度上壓制敵人的作戰，但仍然沒有辦法直接擊沈解放軍的戰艦。

廖宏祥提及，歸根結底，MLRS多管火箭系統不是攻擊來自海上移動敵軍的正確武器。反艦飛彈才是。但考慮到解放軍可能會動用無數的海上民兵小艇，中科院的反艦飛彈應當能夠分辨大型水面戰艦和小艇，否則以一枚100多萬美元的反艦飛彈攻擊小艇，成本效益太低。幾年前雄三飛彈測試時誤擊台灣的漁船，可看出中科院還有很大改進空間。

另外，每次國軍漢光演習，在電視上可看到台灣陸軍準備了一排榴彈砲，打得轟轟烈烈。這些機動性甚差的火炮，打過一輪之後，在一分鐘之內可能就會被敵軍的反炮兵雷達鎖定，再一分鐘後就會被敵軍砲火消滅。所以陸軍的榴彈炮不是攻擊海上移動目標的武器。

他質疑，更不用說榴彈炮的砲彈在海上爆炸後，因為其碎片的分布樣態，除非直接命中，否則對敵軍的殺傷效果甚微。也就是說，台灣還在準備用兩支陸軍在陸地上互相對戰的武器，來應付解放軍從海上來的威脅，其智慧在哪裡？

據分析，解放軍的航空母艦就算是從東岸夾擊，我方是不是可以多部署反艦飛彈，同時加大無人機數目、其滯空時間和偵蒐能力與範圍呢？只要國軍擊沉一艘航母，台灣馬上就士氣大振，在國際上更聲名大噪，比烏克蘭幹掉俄羅斯號戰艦有過之而無不及。

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