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    柯文哲喊金廈大橋「反攻大陸」 綠委打臉：增加中國犯台風險

    柯文哲主張興建金廈大橋，引發國安疑慮。（資料照）

    柯文哲主張興建金廈大橋，引發國安疑慮。（資料照）

    2022/06/21 13:18

    〔記者陳政宇／台北報導〕兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲拋出興建連接金門與中國廈門的跨海大橋（金廈大橋）議題，並表示可以「反攻大陸」。對此，民進黨立委何志偉今（21）日以烏俄戰爭為例，指出台灣海峽作為阻止中國軍事犯台的要衝，興建金廈大橋恐增加很多風險，因此不可不慎。

    柯文哲日前表示，中國跟金門、廈門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，從民生角度來看，若有交通路線連接，未來可解決水電、垃圾問題，換個角度也可以看成是反攻大陸的路線。

    「無法同意這樣的看法」，何志偉今日向柯文哲提出5點疑問，第一，為什麼要蓋金廈大橋；第二，建構金廈大橋的背後邏輯是什麼；第三，為什麼會有這樣的思考；第四，是否有詢問過金門人的意見；第五，經費要花費多少是否有精算過。

    何志偉說，他是台北市八二三砲戰戰友協會「編號0001」的會員，2016年在自己的爭取下，讓台北市有了一座八二三砲戰紀念公園，公園內也有國防部提供的一門823砲戰留下來的加農砲，以及海軍軍艦上面的砲台，具有象徵意義。

    何志偉強調，「柯市長，你錯了」，可以看到現在烏俄戰爭，因為是平地、陸地相連的關係，所以俄羅斯直接長驅直入，進攻烏克蘭的領地，而台灣與中國之間，相隔一個台灣海峽，可以說是天然的海門天險，是阻止中國若是有意要軍事犯台的很大要衝。但若是興建金廈大橋以後，恐怕會增加很多風險，可以說是不可不慎，「希望柯市長三思、慎思」。

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