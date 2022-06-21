怒轟侯友宜「甩鍋說謊沒肩膀」 邱顯智：負起政治責任

立委邱顯智今天痛批新北市長侯友宜「推諉卸責、說謊成性」。（立委王婉諭國會辦公室提供）

2022/06/21 13:02

〔記者楊丞彧／台北報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」4月時染疫不治，事發時恩恩媽報案的81分鐘音檔在家屬苦求新北市政府未果後，今（21）日才終於被媒體全文曝光。時代力量立委邱顯智今痛批，新北市長侯友宜在事發之後的「危機處理」，完全證明他是一個「沒有肩膀、推諉卸責、說謊成性」的政治人物。邱顯智點名侯友宜出來面對認錯道歉，並負起政治責任。

邱顯智表示，他聽了恩恩媽跟新北消防局、消防局與衛生單位的對話錄音，相信沒有一個人不會感到憤怒。但是，他更直指，最可惡的是，一定比外界獲知事實真相的新北市長侯友宜，在這段期間做了哪些事。

請繼續往下閱讀...

邱顯智以四點條列新北市政府處理恩恩家屬的作為，首先是找遍理由推託拖延，就是不給恩恩爸完整的錄音檔。再來還大張旗鼓演習造假，為了圓謊讓消防弟兄喪盡尊嚴。之後進行轉移焦點推卸責任，把消防局基層當成自己的政治墊背。最後昨天追殺吹哨者不遺餘力，打壓基層公務員揭弊的怒火。

邱顯智怒轟侯友宜事後的「危機處理」，完全證明他是一個沒有肩膀、推諉卸責、說謊成性的政治人物。他要求侯友宜出來面對，並認錯道歉，負起政治責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法