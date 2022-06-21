議員要求黃珊珊請辭 北市人事處：依規定11/10才需開始請假

台北市議會財建委員會今上午進行「北市府違反行政中立」專案報告，但黃珊珊不出席，僅由台北市產業發展局、市場處、人事處等相關局處報告。（記者楊心慧攝）

2022/06/21 12:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊被爆以視察市場的公務行程，帶著民眾黨市議員參選人跑行程，議員痛批濫用行政資源，要求黃珊珊應立刻請辭專心選市長；台北市人事處說明，按照規定並沒說選市長就要請辭，而是在11月10日公告候選人名單就需開始請假；議員林穎孟驚呼，無論議員如何監督，柯市府仍濫用行政資源，竟能ㄍㄧㄥ到11月才請假，實在太誇張。

台北市議會財建委員會今上午進行「北市府違反行政中立」專案報告，但黃珊珊不出席，僅由台北市產業發展局、市場處、人事處等相關局處報告。

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林穎孟表示，公務行程沒給選區議員，結果卻偷渡洩給民眾黨候選人，選舉就是要公平，怎麼能夠讓他們寄生，認為黃珊珊應請辭副市長之職，專心選舉，不能挾職務之便，母雞帶小雞，替民眾黨議員參選人輔選。

台北市人事處副處長李花書表示，根據規定並沒有說選市長就要請辭，但規定在中選會公告候選人名單後應請假，目前中選會表定期程是11月10日公告候選人名單。

林穎孟痛批，不管議員如何監督就是可以繼續使用行程資源，偷渡輔選特定參選人，可以一路ㄍㄧㄥ到11月10日請假？

李花書回應，《公務人員行政中立法》第11條，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假，中選會通過的選務日程表已公告在網站上，確實是今年11月10日公告市長候選人名單。

議員楊靜宇表示，人家新竹副市長已經請辭準備投入選舉、走行程，我們這邊竟要待到11月10日嗎？

林穎孟認為，黃珊珊要選市長，大家都知道掃市場是十分重要的選舉行程，市府把市場視察業務都給黃珊珊，先不講很明顯就是替自己的選舉鋪路，如今更公然把行程洩給民眾黨參選人，這種行為要求說明清楚還不出席、備詢，現在還要等到11月10日請假。

林穎孟強調，黃珊珊目前已大動作進行選舉行為，既然要選應該好好選，比照新竹市參選人在6月時辭職，別再濫用市政資源，讓公務員這麼辛苦假日還要陪黃掃市場拜票，市府應要維持行政中立。

議員林穎孟批評，無論議員如何監督，柯市府仍濫用行政資源，竟能ㄍㄧㄥ到11月才請假，實在太誇張。（記者楊心慧攝）

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