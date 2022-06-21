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    「恩恩案」橫向聯繫錄音檔曝光 戴瑋姍要求首長負政治責任

    恩恩案橫向聯繫錄音檔全文曝光，新北市議員戴瑋姍質疑衛生局有明顯疏失，要求局處首長負起政治責任。圖為119防疫派遣中心。（記者賴筱桐攝）

    恩恩案橫向聯繫錄音檔全文曝光，新北市議員戴瑋姍質疑衛生局有明顯疏失，要求局處首長負起政治責任。圖為119防疫派遣中心。（記者賴筱桐攝）

    2022/06/21 11:04

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區2歲男童恩恩染疫併發腦炎過世，家屬連日來要求市府提供機關間橫向聯繫的錄音檔，追查送醫過程是否延誤遭拒，今天錄音檔全文曝光，新北市議員戴瑋姍質疑衛生局態度消極，有明顯疏失，要求局處首長負政治責任。衛生局回應，市府依照當時中央的相關規定執行，事發後將處理流程和時序送交中央，中央也公開答覆「沒有延誤就醫」。

    戴瑋姍表示，聽完橫向聯繫錄音檔後，回首新北市長侯友宜過去多次卸責與推諉發言，令人心痛和憤怒。侯友宜的鐵漢柔情難道是鱷魚的眼淚？怎麼忍心欺騙恩恩爸媽這麼久？她批評說，衛生局的橫向聯繫有明顯疏失，不但消失，甚至態度消極，侯友宜的獨有政策導致恩恩延誤送醫，1個孩子的生命因此逝去。

    戴瑋姍說，侯友宜欠社會大眾3個道歉，第一，因新北獨步全台救護車派遣制度，造成延誤送醫的恩恩道歉；第二，向遲遲要不到真相，只看到新北市府全力演出的恩恩爸媽道歉；第三，向相信侯友宜準備好了，會做好防疫工作的市民道歉。她也要求嚴重失職的局處首長，負起應負的政治責任。

    衛生局表示，4月14日當天，新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人，是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每位同仁都在工作崗位上努力認真，協助每一通民眾來電的需求。

    消防局表示，疫情期間每天防疫及一般救護案件平均500件到700件，勤務量龐大，各醫院醫療量能緊繃，如果沒有找到收治醫院，將會發生救護車載著患者無處可去，甚至無車可派的窘境。

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