「恩恩案」錄音檔外洩 新北前消防員曝消防局「代發聲明」有詭

前新北消防員張津唯（右）日前赴新北地檢署，告發新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋及新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松，涉犯刑法瀆職罪中的公務員廢弛職務釀成災害、公務員圖利罪嫌。（資料照）

2022/06/20 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕「恩恩案」爆出新北市119與新北市衛生局橫向聯繫錄音檔等資料外洩，1名新北消防人員坦承外洩此音檔並到地檢署「自首」，新北市消防局今代為發表該員親撰的聲明。對此，前新北消防員張津唯表示，他懷疑這份聲明的真實性，認為新北消防局藉此殺雞儆猴，「其意義可能是在於恐嚇內部人員」。

張津唯在臉書表示，新北消防局大動作「代發聲明」，聲明中強調流出錄音檔的聲明人為議員參選人卓冠廷的高中同學，身為服務10幾年的公務員，對於洩漏社會重大事件的公務機密給外人，必定是互相有很高程度的信任，不可能「思慮不周」、「一時失察」，且對象還是議員參選人。

請繼續往下閱讀...

「錄音檔於媒體曝光為六月十七日，在這期間卓冠廷要爆早就爆了，不會還持續要求（新北）市府拿出錄音檔。」張津唯指出，錄音檔在媒體曝光後，那位在消防局服務的同仁勢必有詢問卓冠廷是不是從他那邊流出，「當然卓冠廷基於互信原則，一定否認且表示不是從他那流出！那如此互信的消防局同仁怎麼又會在聲明中直指就是卓冠廷流出的呢？」

「這份聲明我懷疑他的真實性，因為這位公務員，根！本！不！需！要！發！聲！明！」張津唯質疑，卓冠廷的同學、1986年或前後生，若為警校正期生，期別約23期上下，當年度板橋高中及警校的榜單一查就知道，「發這份聲明讓自己身分曝光有必要嗎？除非他不是正期生」。

張津唯認為，流出錄音檔的不會只有一人，但現在新北消防局「刻意要將風向導到卓冠廷陷害同學」，再藉此殺雞儆猴，其意義可能是在於恐嚇內部人員：「你們內部吹哨者，不要再爆了，媒體、議員跟參選人會出賣你們！」

針對新北消防局「代發聲明」並稱尊重該消防員主動前往地檢署自首的意願，以及會負起保障同仁工作等相關權益，張津唯諷刺地說，消防局這麼輕易就坦承洩漏音檔事件及細述整個包含去政風室、地檢署的過程，並強調保護同仁，「這個動作也與先前避而不答或呼嚨帶過大相徑庭！」

新北市消防局今代替一名消防人員發表聲明，這人承認外洩「恩恩案」音檔給高中同學、新北市議員參選人卓冠廷，並到地檢署「自首」。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法