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    首頁　>　政治

    吹哨者洩恩恩案音檔「自首」 溫朗東：新北市府「態度詭異」

    新北市長侯友宜表示，有人刻意藉特定事件，公開醫院與消防人員的橫向聯繫錄音檔，造成第一線同仁的困擾與傷害，此行為不可取。 （記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜表示，有人刻意藉特定事件，公開醫院與消防人員的橫向聯繫錄音檔，造成第一線同仁的困擾與傷害，此行為不可取。 （記者賴筱桐攝）

    2022/06/20 20:37

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世案延燒，1名新北市消防人員坦承將119與醫院的橫向聯繫錄音檔內容外洩給市議員參選人，昨晚到地檢署「自首」，新北市消防局今天代為發表該員親撰的聲明，強調尊重其自首意願，並會保障相關權益。對此，政治評論員、名嘴溫朗東點出新北市府的詭異態度。

    日前有媒體曝光新北市消防局救災救護指揮中心（119）受理案件，與衛生局橫向聯繫音檔，不料，新北市消防局今天貼出聲明表示，任職119的C姓救護技術員（EMTP）19日向政風室「自首」，自稱事後相當後悔，不清楚提供錄音檔給高中同學卓冠廷已構成洩密，昨到新北地檢署接受偵訊後獲請回。

    新北市消防局今天表示，對於同仁涉案後「自首」，受理後依相關規定辦理，並尊重該同仁主動前往地檢署「自首」的意願，新北市消防局會負起保障同仁工作等相關權益；新北市消防局並代替C員發表聲明，希望外界能給空間讓他可以正常生活。

    對此，溫朗東在臉書表示，提供錄音檔的吹哨者消防員，在某些壓力下到地檢署「自首」，但詭異的是，一直強調「偵查不公開」的新北市府忽然大張旗鼓，由新北市消防局「代發聲明」，讓他忍不住諷刺「此時偵查不公開又變得毫不重要了」。

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