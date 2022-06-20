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    稱金廈大橋讓小三通更有效率 柯文哲嗆：民進黨怎反對蔡英文引以為傲政策

    台北市長柯文哲（左）今表示，以經濟考量可使金廈大橋降低兩邊社會營運成本，並稱此將使小三通更有效率，嗆聲小三通即為蔡英文總統於陸委會任內推動，「民進黨徒子徒孫怎反對他們總統引以為傲的政策？」（記者田裕華攝）

    台北市長柯文哲（左）今表示，以經濟考量可使金廈大橋降低兩邊社會營運成本，並稱此將使小三通更有效率，嗆聲小三通即為蔡英文總統於陸委會任內推動，「民進黨徒子徒孫怎反對他們總統引以為傲的政策？」（記者田裕華攝）

    2022/06/20 15:29

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前拋出興建金廈大橋引發爭議，更挨轟是「現代吳三桂」；對此，柯文哲今反擊，以經濟考量可使金廈大橋降低兩邊社會營運成本，並稱此將使小三通更有效率，嗆聲小三通即為蔡英文總統於陸委會任內推動，「民進黨徒子徒孫怎反對他們總統引以為傲的政策？」

    柯文哲與新北市長侯友宜今於台北市政府主持2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議，會後受訪時再被問到金廈大橋議題，外界質疑此為柯文哲直攻2024總統大位的起手式，也遭北市議員林穎孟轟是「現代吳三桂」。

    柯文哲表示，金門當前有水、電、瓦斯、油等社會經營成本、產業、交通及醫療等問題，光台電將燃油運至金門發電每年就要補貼20億成本，若能從廈門接電，則一度電可省下15元，單論經濟合作，金廈大橋可降低雙方社會營運成本。

    柯文哲反嗆，小三通是昔日蔡英文於陸委會任內推動，金廈大橋則可使小三通更有效率，「民進黨徒子徒孫怎反對他們總統引以為傲的政策？」且外界質疑此方便解放軍進攻，怎不反思方便國軍反攻大陸，批此說法「沒志氣」。

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