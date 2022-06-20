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    首頁　>　政治

    恩恩案錄音檔外洩 新北藍營黨團批劣質政治操作

    新北市議會國民黨團書記長廖先翔（中）質疑恩恩案已政治化，呼籲民進黨不要再做劣質的政治操作。（資料照）

    新北市議會國民黨團書記長廖先翔（中）質疑恩恩案已政治化，呼籲民進黨不要再做劣質的政治操作。（資料照）

    2022/06/20 14:12

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市1名消防局人員因外洩恩恩案相關資料和錄音檔給新北市議員參選人卓冠廷，前往地檢署自首。新北市議會國民黨團表示，該員再三強調，錄音檔不可播放使用，怎料「真心換絕情」，卓冠廷未信守承諾，取得資料後開始編導一齣打擊新北市政府和一線防疫工作人員的戲碼。

    卓冠廷︰基於保護消息來源未提供給媒體

    對此，卓冠廷駁斥說，他掌握的資料是6月新北市消防局被揭露演戲給恩恩爸看的事件後，不只1名吹哨者分別提供勤務中心的派遣紀錄、部分錄音檔、內部檢討報告，辦公室團隊將派遣紀錄及檢討報告整理後公布在臉書。至於錄音檔，他基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體。

    新北市議會國民黨團指出，錄音檔公開後造成相關人員隱私曝光、消防局士氣低落，該員感到後悔，並說出交付資料給卓冠廷，卓竟將此行為美化成保護吹哨者，但是阻礙第一線防疫人員工作、打擊基層公務人員士氣、迫使公務員交出機密資料的人，正是卓冠廷，卓不是法官、也不是檢察官，如果吹哨者提供違法或有弊的資料，為何不直接送檢調？反而進行政治口水攻擊，害自己的同學背上洩密罪。

    新北市議會國民黨團書記長廖先翔說，民進黨推出脅迫公務員達成政治利益、逾越司法與政治份際的候選人，看不出綠色執政的品質保證。他呼籲民進黨譴責卓冠廷的行為，並且對於推出沒有法治觀念的候選人負起連帶責任並道歉，同時放下政治計算，以人民利益為優先，不要再做劣質的政治操作。

    卓冠廷表示，恩恩案的橫向錄音檔是新北市政府必須全力阻擋公開的關鍵證據，證明侯市府從四月開始掩蓋真相及說謊。吹哨者提供檔案，卻面對新北市政府的追殺，他一定會捍衛吹哨者的權益到底。

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