范世平︰黃珊珊打如意算盤 讓柯文哲騎虎難下

台北市長柯文哲與副市長黃珊珊。（資料照）

2022/06/20 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長黃珊珊有意參選下屆台北市長選舉，而她的黨籍問題使得民眾黨內部產生不滿的聲音，對此台師大政研所教授范世平分析，黃珊珊讓現在的台北市長柯文哲騎虎難下。

范世平在臉書PO文表示，一向自詡智商157的柯文哲這次踢到鐵板，如果黃當選市長，所有局處首長還是柯家軍的，如果黃入黨，柯文哲是黨主席，黃珊珊是從政黨員，柯可以垂簾聽政。因此柯希望黃能先加入民眾黨再參選台北市長，但黃拒絕柯的要求2人因此大吵一架。

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柯文哲已經公開支持黃珊珊參選台北市長，不太可能反悔，而且民眾黨的市議員候選人需要「母雞」黃珊珊的帶領，黃不需要民眾黨，她遲早會辭掉台北市副市長的職務，與柯文哲保持若即若離的關係外，還和民眾黨維持有限度合作的關係，所以黃有本錢拒絕加入民眾黨。

根據媒體民調來看，如果陳時中代表民進黨參選台北市長，她只輸蔣萬安2.4%；如果林佳龍參選，她甚至贏蔣0.4%，此外，從「新台灣國策智庫」17日公布的民調顯示，不論是陳時中或林佳龍代表民進黨參選台北市長，黃珊珊都只輸蔣萬安0.5%。

從目前的各項民調來看，蔣萬安的民調大都維持在29%到31.4%之間，呈現「要死不活」的狀態，就連參選2014年台北市長的連勝文初期民調也沒那麼低，這是蔣萬安的危機，如果他沒選上台北市長，政治之路也就終結了。

黃珊珊的如意算盤是，蔣萬安不夠強的狀況下，黃自身又有新黨與親民黨的背景，因此藍營支持者為了避免民進黨人選當選市長，就會把票投給她，若民進黨參選人不夠強，綠營支持者也會怕蔣萬安當選，而把票投給她。

范世平在文末呼籲，民進黨不管是推陳時中或林佳龍參選台北市長，民調至少都要保持在第二名，支持者才不會覺得勝選無望，進而棄保把票投給黃珊珊。

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