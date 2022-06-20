前吐瓦魯總理轉駐台大使：助台在太平洋區域爭取更多盟友

總統蔡英文（右4）20日在總統府接受吐瓦魯國新任駐台特命全權大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）（左4）呈遞到任國書，並與總統府祕書長李大維（右3）、外交部長吳釗燮（右2）及與會貴賓等合影留念。（中央社）

2022/06/20 12:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天接受吐瓦魯國新任駐台大使潘恩紐呈遞到任國書，潘恩紐說，吐瓦魯能給予台灣的回報就是最高度的信任以及忠誠；他說，吐瓦魯希望獲得台灣更多資助，吐瓦魯會幫台灣在太平洋區域爭取更多的盟友支持。

蔡總統致詞指出，吐瓦魯是台灣的太平洋友邦中最早建立邦交的國家，兩國非常珍惜彼此的情誼，她也曾經在2017年訪問吐瓦魯，實地了解兩國合作成果，吐瓦魯各界熱情款待，讓她印象非常深刻。

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蔡英文說，台灣與吐瓦魯都是熱情良善的海洋國家，共享民主自由的普世價值，吐瓦魯長期在國際上為台灣仗義執言，支持台灣參與世界衛生大會、氣候變遷綱要公約等國際組織。

她並指出，這幾年台灣與吐瓦魯在農業技術、人才培育、潔淨能源、公衛醫療等領域持續深化合作，攜手面對氣候變遷的挑戰，努力實踐聯合國永續發展目標，在疫情下也相互扶持，加強吐瓦魯防疫等醫療合作計畫。

蔡總統表示，過去潘恩紐曾經三度出任吐瓦魯總理，擁有豐富從政經驗，也非常了解兩國的互動關係，她相信未來在潘恩紐協助下，台灣與吐瓦魯的合作交流會更加密切。

潘恩紐隨後提到，他在吐瓦魯擔任總理的十多年間，見證雙邊關係發展，例如，有旅館合作建案、台灣政府也資助建立政府大樓；他說，自己在2006年從職位退休，還是不斷見證中華民國對吐瓦魯的持續支持與幫助，他非常感謝。

潘恩紐說，他的重責大任就是持續兩國邦誼，吐瓦魯政府與人民都非常感謝中華民國台灣長期給予的支持，這些支持是從1979年兩國建立邦交以來持續至今，兩國是真正的朋友，而且互惠互助。

潘恩紐指出，雖然吐瓦魯在財力上所能提供的支持不若台灣如此龐大，但吐瓦魯能給予台灣的回報就是最高度的信任以及忠誠。

潘恩紐說，希望兩國合作能夠持續進展，吐瓦魯希望獲得台灣更多資助，吐瓦魯會做的是幫台灣在太平洋區域爭取更多的盟友來支持中華民國台灣。

總統蔡英文（前右）20日上午在總統府，接受吐瓦魯國新任駐台特命全權大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）（左）呈遞到任國書。後右為外交部長吳釗燮。（中央社）

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