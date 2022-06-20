柯文哲拋金廈大橋構想 鄭運鵬：邁向2024總統大選起手式

民進黨團幹事長鄭運鵬（左）、副幹事長林靜儀。（記者謝君臨翻攝）

2022/06/20 12:31

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，日前拋出興建連接金門與中國廈門的跨海大橋（金廈大橋）議題，引發國安疑慮。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，這樣的政見看起來比較像是柯市長個人邁向2024總統大選的起手式；至於柯市長提及「反攻大陸」一事是否合理，還是政治笑話，留待國人評論。

柯文哲十八日至金門主持民眾黨金門聯絡處揭牌典禮，受訪時拋出興建金廈大橋主張，被質疑替解放軍開路，柯昨再說，怎麼不看成是「反攻大陸」路線。

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對此，鄭運鵬今（20）日於民進黨團輿情回應記者會中表示，這樣的政見，看來比較像是柯市長個人邁向2024總統大選的起手式，是他通往選舉的政治大橋，姑且不論是否造成國安或解放軍入侵之疑慮，其目的為何，「我猜是為了選舉而譁眾取寵」，我們尊重其言論，也希望他能繼續闡述下去。

他指出，要做一座跨海大橋不容易，大金、小金中間的跨海大橋也爭議很久才進行，金門要跨到廈門工程更不容易，有沒有必要這樣做，其建設成本和所帶來的經濟效益未必相符，這必須政府投資，顯然是柯市長為參選總統認為值得投資，但柯說要「反攻大陸」相信是笑話一則，這牽涉到軍事行動。

鄭運鵬提及，金廈大橋並非突發奇想，過去金門也有人提出，縣政府十多年前有委託過，後來因為兩邊地理環境、政治等各種狀況沒有下文；且中國也有提出過，不只蓋跨海大橋，甚至要蓋一條高鐵直通台灣，但都會被人當作天方夜譚，說不定柯為參選總統，除蓋大橋，也可能唱和兩岸高鐵。

說要反攻大陸，至於合不合理，還是政治笑話，留待國人評論，真有反攻大陸想法，清楚跟國人說明，他的政見，很顯然是想過的，應不是突發奇想，尊重，也希望他繼續闡述下去。

民進黨團副幹事長林靜儀表示，未來金門、中國之間的小三通政策是否會有所調整等，都是後疫情時代要重新思考的；非常肯定柯以未來總統的角色提出這樣的說法，我們正面看待這絕對不是玩笑話；至於柯認為大橋是反攻大陸的邏輯，歡迎他繼續提出主張、說法，不要今天提明天又說是開玩笑。

她也說，不過柯現在還是台北市長，相信台北市民會更期待柯對於大巨蛋和其他重要政見是否能在卸任前落實，大家會更有興趣。

鄭運鵬補充說，台灣是島國，不論是離島或本島，目前沒有一座實體橋樑跨越國境和其他國家連結，若把台灣領土和中國廈門實體連結，不只國內有影響，國際上也有不同看法，這部分柯可以多闡述。

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