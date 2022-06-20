柯稱金廈大橋是「反攻大陸」 林穎孟：吳三桂開門反攻清兵你敢信？

柯文哲聲稱可將興建金廈大橋當做反攻大陸，北市議員林穎孟則在臉書反酸：「吳三桂開門說反攻清兵你敢信？」（資料照）

2022/06/20 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前聲稱，興建連接金門與中國廈門跨海大橋可解決金門民生問題，遭北市議員林穎孟痛批柯「想當吳三桂想瘋了嗎？」柯文哲對此反駁，指稱可看做是「反攻大陸』路線。林穎孟稍早則在臉書發文回應柯文哲說法：「吳三桂開門說反攻清兵你敢信？」

林穎孟提到，柯文哲昨天說，怎麼不說蓋金廈大橋是「反攻大陸」？林穎孟提3點反駁，表示柯文哲過去並沒有對中國表示敵意或警戒，在雙城論壇就配合中國統戰語言，老是幫中共喊話台灣人不要挑釁中國，「這樣的人講反攻大陸你敢信」？

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林穎孟表示，「反攻大陸」是侵略中國的語言，等同對中宣戰、進入國共內戰框架，目前只有中國最希望兩岸問題演變為「內戰」、「內政」問題，這樣國際各國就沒辦法插手。日前中國還宣稱台灣海峽是「中國內海」，此說法便是中國的「內政」理論，柯文哲不斷在中國大外宣的幾天內重提此概念，是陷台灣於不義。

最後，林穎孟則強調，國際經驗告訴台灣，和獨裁國家走近不會有好下場，過去就連馬英九執政時期的國防部都認為興建金廈大橋不可行，原因就是「中共對台灣不友善」。林穎孟直言：「中國早已是一個明示對台攻擊的侵略國，柯文哲卻無視這些事實，配合中國唱和政治語言，台灣需引以為鑑。」

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