為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯稱金廈大橋是「反攻大陸」 林穎孟：吳三桂開門反攻清兵你敢信？

    柯文哲聲稱可將興建金廈大橋當做反攻大陸，北市議員林穎孟則在臉書反酸：「吳三桂開門說反攻清兵你敢信？」（資料照）

    柯文哲聲稱可將興建金廈大橋當做反攻大陸，北市議員林穎孟則在臉書反酸：「吳三桂開門說反攻清兵你敢信？」（資料照）

    2022/06/20 11:48

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前聲稱，興建連接金門與中國廈門跨海大橋可解決金門民生問題，遭北市議員林穎孟痛批柯「想當吳三桂想瘋了嗎？」柯文哲對此反駁，指稱可看做是「反攻大陸』路線。林穎孟稍早則在臉書發文回應柯文哲說法：「吳三桂開門說反攻清兵你敢信？」

    林穎孟提到，柯文哲昨天說，怎麼不說蓋金廈大橋是「反攻大陸」？林穎孟提3點反駁，表示柯文哲過去並沒有對中國表示敵意或警戒，在雙城論壇就配合中國統戰語言，老是幫中共喊話台灣人不要挑釁中國，「這樣的人講反攻大陸你敢信」？

    林穎孟表示，「反攻大陸」是侵略中國的語言，等同對中宣戰、進入國共內戰框架，目前只有中國最希望兩岸問題演變為「內戰」、「內政」問題，這樣國際各國就沒辦法插手。日前中國還宣稱台灣海峽是「中國內海」，此說法便是中國的「內政」理論，柯文哲不斷在中國大外宣的幾天內重提此概念，是陷台灣於不義。

    最後，林穎孟則強調，國際經驗告訴台灣，和獨裁國家走近不會有好下場，過去就連馬英九執政時期的國防部都認為興建金廈大橋不可行，原因就是「中共對台灣不友善」。林穎孟直言：「中國早已是一個明示對台攻擊的侵略國，柯文哲卻無視這些事實，配合中國唱和政治語言，台灣需引以為鑑。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲主張蓋金廈大橋 專家：迎合習近平「新四通」
    2022/06/20 10:17

    柯文哲主張蓋金廈大橋 專家：迎合習近平「新四通」
    柯喊蓋金廈大橋 立委轟：出賣台灣
    2022/06/20 05:30

    柯喊蓋金廈大橋 立委轟：出賣台灣

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    柯文哲喊蓋「金廈大橋」 林俊憲批：為何要為解放軍開路
    2022/06/19 20:08

    柯文哲喊蓋「金廈大橋」 林俊憲批：為何要為解放軍開路
    柯文哲主張蓋金廈大橋 立委轟：等同把金門送給中國
    2022/06/19 17:29

    柯文哲主張蓋金廈大橋 立委轟：等同把金門送給中國

    SYM全新迪爵國民神車上市
    柯文哲喊蓋金廈大橋 林穎孟痛斥︰想當吳三桂想瘋了嗎？
    2022/06/19 14:05

    柯文哲喊蓋金廈大橋 林穎孟痛斥︰想當吳三桂想瘋了嗎？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播