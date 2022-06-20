蔣萬安提政見 「青銀換居包租代管」 捷運票價更低、多元

蔣萬安（左）今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖擷自POP Radio聯播網官方頻道Youtube）

2022/06/20 10:45

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市身為首都，卻因房價高導致人口不斷外流，許多人寧願住在新北市每天通勤，人口甚至已跌破250萬人。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天針對租屋、交通提出政見，若當選將提出「青銀換居包租代管」，讓行動不便長者居住電梯社會住宅，將長者原有房屋租給年輕人。蔣也主張推出多元票價的公共運輸定期票2.0，讓民眾用更低價格在特定站點、特定路線搭乘台北捷運。

蔣萬安今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，針對台北市人口、租屋、交通等議題提出政見。蔣表示，很多年輕人反映，希望在台北市至少能「租得起」，他因此提出「青銀換居包租代管」政策。蔣主張在推動社會住宅時，保留一定戶數給居住附近無電梯老舊大樓4、5樓的行動不便長者，長者同時將原有房屋釋出，由政府包租代管租給年輕人，如此一來長者可住電梯大樓、年輕人也有老舊公寓可住，創造雙贏局面。

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蔣萬安也說，現在年輕人租房不易，很多人反映租房還要寫文案給房東，且台北市也有租屋黑市問題，很多資訊並未公開。蔣表示，未來除會補帖稅務、與民間團體合作包租代管，也要建立租屋時價登錄。蔣主張將租屋資訊去識別化公開資訊，像是公布某區域的租屋價格，讓租屋交易更安全透明。

黃暐瀚詢問蔣萬安，台北市人口已降到245萬人，蔣若當選能否重回250萬人？蔣萬安表示，人口代表城市競爭力、活力，以及能否留住人才、吸引企業投資。蔣強調，未來要先讓台北市人口維持在250萬人，甚至回歸到270萬人。

蔣萬安也說，現在六都裡台中市人口不斷成長，但台北市卻不斷下降，年輕人認為北市租房貴，寧願搬到新北、板橋，甚至林口，每天到台北市上班，但這在消費、稅收層面上會影響台北市未來發展，蔣表示，台北市要吸引人才，他當選後會成立人口對辦公室。

蔣萬安也在專訪中提到，目前捷運月票是固定1280元，但很多年輕人精算後發現購買不划算，除非每天拼命搭捷運。蔣因此主張推出公共運輸定期票2.0，可能是選擇特定站與站之間，或是針對特別線路計算票價，讓更多台北市民通勤有優惠，也可以有更多票價選擇與彈性、提高大眾運輸使用率。蔣表示，未來公共運輸定期票2.0也會納入公車、YouBike、共享機車、停車等優惠，可針對民眾提供客製優惠價。

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