富樂快篩把關不力 國民黨：吳秀梅後台太硬？

國民黨文傳會副主委林家興質疑，是吳秀梅後台太硬，還是整起案件背後還有隱情？（資料照）

2022/06/19 14:05

〔記者林良昇／台北報導〕大鑫資訊公司輸入的「富樂Flowflex快篩試劑」引爆混用、冒用產品等爭議，朝野批評食藥署在授權EUA上把關疏漏，但食藥署長吳秀梅回應「應該怪廠商」，國民黨文傳會副主委林家興質疑，是吳秀梅後台太硬，還是整起案件背後還有隱情？

林家興表示，吳秀梅身負把關國人食安與健康重任，應要對違法廠商提供偽造資料欺瞞政府做嚴格審核，卻因缺乏審查能力而縱放過關，連美國食品藥品監督管理局（FDA）公告、民間廠商醫優科技對食藥署的檢舉都不看不理，持續縱容偽冒快篩流入市面，直到被踢爆才宣告要回收快篩，失職失能，遇到事情竟還敢推諉說「應該怪廠商」，言行失格，更可能涉及瀆職與包庇。

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林家興質疑，當行政院長蘇貞昌17日替吳秀梅轉移焦點，聲稱「食藥署依據科學、用國家法律嚴謹地審查」、「應該要追究不法的商人」時，令人啼笑皆非，都想知道食藥署究竟是依據哪門子的「科學」在「嚴謹審查」？

林家興也認為，對於富樂快篩事件，蘇貞昌不但不見平時治軍嚴謹的酷吏作風，堂堂院長竟然出來為食藥署長「圍事」、「護航」，更令人瞠目結舌，也更令外界質疑，究竟是吳秀梅後台太硬，還是整起案件背後還有更深而不為人知的龐大隱情？

林家興認為，吳秀梅先前也爲了護航高端疫苗的EUA審查，將EUA審查會議委員通通大換血，赤裸裸用政治力介入科學，影響國人健康權益，蔡政府用政治掛帥的人擔任食藥署長，是對台灣人要求健康的基本願望潑了一桶冷水，更顯蔡政府維護國人健康、防疫優先的宣示是多麽諷刺。

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