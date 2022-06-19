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    首頁　>　政治

    鄭寶清不排除脫黨參選？ 桃市議員：一時間的情緒

    民進黨籍前立委鄭寶清不排除脫黨參選桃園市長，黨籍中執委、桃園市議員呂林小鳳（前右五）認為他是一時間情緒，將由黨部主委、黨團總召帶領議員關心、感謝他。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨籍前立委鄭寶清不排除脫黨參選桃園市長，黨籍中執委、桃園市議員呂林小鳳（前右五）認為他是一時間情緒，將由黨部主委、黨團總召帶領議員關心、感謝他。（記者魏瑾筠攝）

    2022/06/19 11:40

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨決議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，讓已備戰參選多時的民進黨籍前立委鄭寶清相當不滿，甚至傳出不排除脫黨參選；黨籍中執委、桃園市議員呂林小鳳認為他是一時間情緒，將由黨部主委、黨團總召帶領議員關心、感謝他。

    為表團結一致挺林智堅參選下屆桃園市長的立場，桃園市議會民進黨團總召黃景熙、市黨部主委張丞儀及中執委呂林小鳳今偕同民進黨籍議員及參選人，共同召開「堅定向前走、團結拚勝選」記者會，全力支持黨主席蔡英文徵召林智堅參選桃園市長。

    針對媒體問及鄭寶清不排出退黨參選到底，呂林小鳳認為是這是一時間的情緒，並指出鄭寶清是資深立委，也擔任過桃園市黨部主委，相信他不會有這樣的動作。她也佩服鄭寶清，不管擔任什麼職務都是全心全意付出，會由黨部主委、總召帶領議員去關心鄭寶清，也對他這段期間為了市長初選的奔波非常辛苦，「一定會去感謝他」。

    黃景熙也認為不排除鄭寶清有情緒反彈，並認為最重要的是選對會要建立制度，針對六都不要再有初選機制，（一開始）用登記初選最後又徵召，讓（表態參選人）花了這麽多錢、精力。他則補充，全台灣都知道，目前最大的敵人是兩個，一個是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，一個是中國大陸，現在應該要全國一體對抗疫情、中國大陸的侵略行為，鄭寶清也都知道，相信他會識大局。

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