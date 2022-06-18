千名港人無法尋求政治庇護？ 陸委會：多次接到可疑探詢電話

陸委會透露，交流辦曾多次接到可疑的探詢電話，而推動港人人道援助工作，不能僅憑一股腦的熱血，同時也要關照到國家安全、個案隱私等面向，才能行穩致遠。 （資料照）

2022/06/18 17:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕媒體報導，2019年香港「反送中」運動後，有超過千名港人選擇來台尋求政治庇護，但此種「專案身分」是看得到難拿到，尋求庇護者通不過的蔡政府的窄門。對此，陸委會透露，交流辦曾多次接到可疑的探詢電話，而推動港人人道援助工作，不能僅憑一股腦的熱血，同時也要關照到國家安全、個案隱私等面向，才能行穩致遠。

陸委會解釋，針對有港澳條例第18條情形的港人，政府已參酌相關法律規定、國際作法及香港情勢，訂定處理程序及審查參考標準。「台港服務交流辦公室」（簡稱交流辦）作為政府「香港人道援助關懷行動專案」之執行單位，對於合法入境來台、希望申請人道援助的個案，均會依既定程序受理及協處。

請繼續往下閱讀...

陸委會指出，交流辦成立近2年來，已循相關運作機制協助多名港人在台安身立命，同仁除盡心盡力做好安置照顧，更犧牲休息時間努力學習廣東話及心理諮商技巧，以求不斷精進關懷工作。多位個案對於近來這些選擇性及刻意編派不是，且未秉新聞專業核實，先有預設立場的報導，均無法苟同，並為交流辦同仁打抱不平。

陸委會強調，推動港人人道援助工作，不能僅憑一股腦的熱血，同時也要關照到國家安全、個案隱私等面向，才能行穩致遠。許多國家對於宣稱政治因素尋求援助者，並非來者不拒、照單全收；正是因為我們處在極權專制日益擴張、滲透的時代，更要慎思明辨、詳加甄別，才能避免協處機制受到干擾破壞。

陸委會透露，交流辦曾多次接到可疑的探詢電話。絕大部份受助個案也贊成，政府及交流辦嚴謹審慎以對的作法，倘若援助機制遭有心人士滲透，屆時才是親痛仇快、真正的求助無門。

陸委會強調，援助港人事務既要兼顧國家安全與人道關懷，應該是敦本務實、行遠致穩，而非只出一張嘴或紙上談兵，對外界批評，我們會虛心檢討。聖經賦予「窄門」通往永生的意涵，陸委會及交流辦將續秉初衷，公私協力精進相關機制，繼續做好通往自由民主國度的守門人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法