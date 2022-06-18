為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    富樂快篩中國製混充美製 立院國民黨團控海關0查驗

    國民黨團18日舉行「國際商品條碼對不上，食藥署，關務署，?有包庇？」記者會，針對大鑫公司進口的「富樂」快篩試劑，與同家產品有著不同的國際商品一維條碼等疑點，對食品署及關務署等相關單位提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨團18日舉行「國際商品條碼對不上，食藥署，關務署，?有包庇？」記者會，針對大鑫公司進口的「富樂」快篩試劑，與同家產品有著不同的國際商品一維條碼等疑點，對食品署及關務署等相關單位提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

    2022/06/18 16:05

    〔記者王千豪／台北報導〕大鑫資訊公司涉嫌進口中國製快篩試劑，冒充美國生產品牌「Flowflex富樂」謀取暴利。對此，立法院國民黨團今（18）日再度召開記者會，控訴海關針對富樂快篩試劑0查驗，一件都沒查驗就放行通關，要求財政部關務署說清楚。

    國民黨團今日上午召開記者會，國民黨立委費鴻泰指出，bar code有一維條碼和二維條碼，不是每個產品都需要bar code，但是各國政府都鼓勵廠商建立bar code，一維條碼是世界統一標準，只要在一個國家註冊，全世界都可掃得出來相關商品資訊。一維條碼總共有13碼，前3碼國別碼，例如美國001-139、200-299，第4、5、6碼分別是商品代號，第8-12碼是廠商自編碼，第13碼檢查碼。

    費鴻泰表示，藍色包裝富樂快篩試劑是在歐洲國家販售（歐版），bar code有13碼，前3碼為692，對照國際條碼國別分類690-699是中國，在台灣市面上出現的白色包裝富樂快篩試劑，國別碼是682，在國際條碼國別分類根本沒有被申請、使用，換句話說根本沒有這個國家。另外，白色包裝富樂快篩試劑包裝上的bar code只有12碼，少了一個檢查碼，直指白色包裝盒上的bar code是造假、山寨版、「類bar code」。

    費鴻泰進一步說明，如果廠商要用bar code，就必須遵照世界規範，不然就遵守《商標法》第6條、第7條規定，提出申請核准了，就相當於bar code，因為在商品標示內容中，有揭露製造廠商地址、製造業者地址。在白色包裝的富樂快篩試劑，登記製造廠商地址在美國加州聖地牙哥，但根據艾康公司在官網上標示產品製造地點是在中國生產，根本就是造假。

    費鴻泰質疑，所有資訊都是公開的，很容易就能查到，衛福部連審查都不做，大開綠色通道，也難怪民眾在使用偽造快篩試劑，一條線也顯示不出來，痛批實在可惡、惡劣！

    費鴻泰表示，2.4億劑的快篩試劑空運進口，屬於大單，關務署承認海關針對富樂快篩試劑查驗是0件，一件都沒查驗就放行通關，質疑難道是有「上面交代」假裝看不到；萬一裡面走私毒品或是昂貴醫療器材，誰要負責？國民黨團強烈譴責關務署，要求關務署必須向社會大眾說清楚，為何一件都沒查就放行。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    國民黨團18日舉行「國際商品條碼對不上，食藥署，關務署，?有包庇？」記者會，針對大鑫公司進口的「富樂」快篩試劑，與同家產品有著不同的國際商品一維條碼等疑點，對食品署及關務署等相關單位提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨團18日舉行「國際商品條碼對不上，食藥署，關務署，?有包庇？」記者會，針對大鑫公司進口的「富樂」快篩試劑，與同家產品有著不同的國際商品一維條碼等疑點，對食品署及關務署等相關單位提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    食藥署忽視「富樂」黑心快篩檢舉？ 羅一鈞：包裝、品名都不同
    2022/06/16 19:51

    食藥署忽視「富樂」黑心快篩檢舉？ 羅一鈞：包裝、品名都不同
    國民黨團要陳時中為「富樂快篩事件」去職 今年首度以下台威逼
    2022/06/16 17:44

    國民黨團要陳時中為「富樂快篩事件」去職 今年首度以下台威逼

    不靠「照騙」腰肚自然內縮3吋有解
    「富樂」中國製劣質快篩進口237萬劑 食藥署︰即起禁輸入販售
    2022/06/14 16:53

    「富樂」中國製劣質快篩進口237萬劑 食藥署︰即起禁輸入販售
    富樂快篩「這批號」有問題！高雄供換貨 已回收5500劑
    2022/06/11 16:56

    富樂快篩「這批號」有問題！高雄供換貨 已回收5500劑

    618購物節攻略 刷聯邦卡最高享18%回饋
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播