富樂快篩中國製混充美製 立院國民黨團控海關0查驗

國民黨團18日舉行「國際商品條碼對不上，食藥署，關務署，?有包庇？」記者會，針對大鑫公司進口的「富樂」快篩試劑，與同家產品有著不同的國際商品一維條碼等疑點，對食品署及關務署等相關單位提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

2022/06/18 16:05

〔記者王千豪／台北報導〕大鑫資訊公司涉嫌進口中國製快篩試劑，冒充美國生產品牌「Flowflex富樂」謀取暴利。對此，立法院國民黨團今（18）日再度召開記者會，控訴海關針對富樂快篩試劑0查驗，一件都沒查驗就放行通關，要求財政部關務署說清楚。

國民黨團今日上午召開記者會，國民黨立委費鴻泰指出，bar code有一維條碼和二維條碼，不是每個產品都需要bar code，但是各國政府都鼓勵廠商建立bar code，一維條碼是世界統一標準，只要在一個國家註冊，全世界都可掃得出來相關商品資訊。一維條碼總共有13碼，前3碼國別碼，例如美國001-139、200-299，第4、5、6碼分別是商品代號，第8-12碼是廠商自編碼，第13碼檢查碼。

請繼續往下閱讀...

費鴻泰表示，藍色包裝富樂快篩試劑是在歐洲國家販售（歐版），bar code有13碼，前3碼為692，對照國際條碼國別分類690-699是中國，在台灣市面上出現的白色包裝富樂快篩試劑，國別碼是682，在國際條碼國別分類根本沒有被申請、使用，換句話說根本沒有這個國家。另外，白色包裝富樂快篩試劑包裝上的bar code只有12碼，少了一個檢查碼，直指白色包裝盒上的bar code是造假、山寨版、「類bar code」。

費鴻泰進一步說明，如果廠商要用bar code，就必須遵照世界規範，不然就遵守《商標法》第6條、第7條規定，提出申請核准了，就相當於bar code，因為在商品標示內容中，有揭露製造廠商地址、製造業者地址。在白色包裝的富樂快篩試劑，登記製造廠商地址在美國加州聖地牙哥，但根據艾康公司在官網上標示產品製造地點是在中國生產，根本就是造假。

費鴻泰質疑，所有資訊都是公開的，很容易就能查到，衛福部連審查都不做，大開綠色通道，也難怪民眾在使用偽造快篩試劑，一條線也顯示不出來，痛批實在可惡、惡劣！

費鴻泰表示，2.4億劑的快篩試劑空運進口，屬於大單，關務署承認海關針對富樂快篩試劑查驗是0件，一件都沒查驗就放行通關，質疑難道是有「上面交代」假裝看不到；萬一裡面走私毒品或是昂貴醫療器材，誰要負責？國民黨團強烈譴責關務署，要求關務署必須向社會大眾說清楚，為何一件都沒查就放行。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

國民黨團18日舉行「國際商品條碼對不上，食藥署，關務署，?有包庇？」記者會，針對大鑫公司進口的「富樂」快篩試劑，與同家產品有著不同的國際商品一維條碼等疑點，對食品署及關務署等相關單位提出質疑。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法