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    中國濫用健康碼維穩 兩岸人士：突顯健康碼完全不可信

    中國一些維權儲戶的防疫健康碼一夜之間變紅，成了當局的維穩工具。（圖擷自微博）

    中國一些維權儲戶的防疫健康碼一夜之間變紅，成了當局的維穩工具。（圖擷自微博）

    2022/06/18 15:28

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中國河南村鎮銀行網路存款產品爆出無預警不接受存戶提款，河南當局利用防疫「健康碼」標示紅碼控制維權者的行動，也因這起金融風波曝光。兩岸人士指出，這起事件凸顯健康碼不可信，毫無科學根據，也成中共政治打壓工具，中共以防疫之名，行限制人民自由之實。

    在中國堅持「清零」政策下，對於中國人民來說，健康碼已成為日常生活中另一張身份證，只要健康碼變成紅色，通常就意味著感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒或者是密切接觸者，出行自由就要受到限制。

    根據多家中媒與外媒報導，河南村鎮銀行「爆雷」金額，涉及「全國幾十萬存戶的近400億人民幣」，此事已經不僅是地方銀行的信用問題，更危及整個中國銀行、金融體系的信用，儲戶上訪抗議，沒想到紅碼卻「從天而降」，手機上所謂的健康碼從綠色變成了紅色，這意味著他們將無法自由行動。

    兩岸人士強調，中國河南省不少民眾發現，明明沒確診但一覺醒來後健康碼變成紅色，這跟病毒或染疫無關，而是他們是為向銀行討回存款的維權儲戶。河南省政府與地方銀行勾結，讓民眾無故健康碼「紅碼」，於是被迫隔離，藉此阻撓民眾提款，侵占儲戶存款，這起事件已在中國網路社群炸鍋。

    他解釋，由此可知，「健康碼是維穩工具，紅碼是防上訪」，中國很多單位都在做同一件事情，代表中國實施的「健康碼」完全不可信，也毫無科學根據，全憑主管機關喜好操作，是中共政治打壓工具，「中共以防疫之名，行限制人民自由之實」。

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