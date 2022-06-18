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    中國「福建號」航艦下水 專家分析形成戰力尚需時間

    中國17日舉辦第三艘航空母艦下水命名儀式。（圖翻攝自微博）

    中國17日舉辦第三艘航空母艦下水命名儀式。（圖翻攝自微博）

    2022/06/18 10:28

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國解放軍海軍第三艘航空母艦昨天下水，命名為「福建艦」；根據中國官媒央視新聞網報導，福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸；國防院學者蘇紫雲昨分析，福建號下水後，還需兩年時間進行艤裝和進行訓練，估計要到2025年才擁有「初始作戰能力」。

    根據央視報導，中國第三艘航空母艦的下水命名儀式在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行，並經中共中央軍委批准，命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為18。

    國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，中國前兩艘航空母艦「遼寧號」、「山東號」都是屬於護航航艦，原先由蘇聯設計的「遼寧號」，原先任務護航蘇俄的水下艦隊，而自製的「山東號」則是仿造遼寧號的設計，兩艘航艦都採用滑跳甲板，這代表艦載戰鬥機無法滿載起飛，也無法起降空中預警機。

    蘇紫雲表示，當航艦無法起降空中預警機，這代表無法偵測到低空來襲的飛彈，需要靠陸地起飛的預警機提供支援和掩護，導致遼寧號、山東號多是第一島鏈周遭活動。

    因此，蘇紫雲說，福建號採用全通式甲板、電磁彈射起飛方式，將可以使艦載機滿載起飛，也能起降空中預警機，估計將能搭載60架的艦載戰鬥機以及「空警600」預警機等；而中國藉由2002年在上海浦東啟用的磁浮列車系統，累積了足夠的磁浮系統操作經驗，使得福建號的電磁彈射起飛模式，相比同是使用電磁彈射的美國海軍「福特號」，可能更為純熟。

    至於命名為「福建艦」，蘇紫雲分析，依造中國命名規則，首級艦通常會依船廠所在省分命名，但這次以福建命名，有可能是暗喻中國清朝海將施琅，率領福建水師收回台灣的政治意涵。而遼寧號隸屬於北部戰區海軍、山東號隸屬南部戰區海軍，福建艦應會隸屬於東部戰區海軍。

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