藍智庫：台灣需要更多有特色的專門圖書館

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖說，政府與其把資源分散到公共圖書館，不如多發展有特色的專門圖書館。（資料照）

2022/06/18 09:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，政府曾推動加強公共圖書館建設計畫，20年來公共圖書館的數量大幅成長，而且已經夠多，政府與其把資源分散到公共圖書館，不如多發展有特色的專門圖書館，強化其專業性，拓展國人求知的深度與廣度。

陳學聖表示，民國86年全國公私立公共圖書館共有435間，至民國108年，已經上升到618間，公共圖書館的興盛或可象徵知識的普及，卻不能表示圖書館事業的真正發達，衡量圖書事業的重要標竿，應該是蒐藏特定主題及為特定對象服務的專門圖書館。

請繼續往下閱讀...

陳學聖認為，我國專門圖書館在民國88年一共573家，民國108年則是583家，僅增加10家，雖然總數並沒有比公共圖書館少太多，但卻多半集中在政府機關（177家）、醫學（166家）、宗教（109家）及工商（100家）類，整體而言，多元性不足。

陳學聖表示，民國104年全國專門圖書館曾高達607所，此後的5年間，則呈逐年遞減之勢，根據研究指出，民國108年我國的專門圖書館平均每所的全職館員人數只有2.25人，有56個館沒有專職館員，有96個館缺乏圖資背景的專職館員，還有21個館沒有新增任何圖書，整體而言我國專門圖書館規模偏小，人力偏少，館藏數量也普遍較少。

陳學聖舉例指出，法國龐畢度中心的康丁斯基圖書館，以推廣現代及當代藝術文件的研究為主旨，館藏的內容並非一般書目，而是屬於第一手文獻的保存，包括8類：一、藝術家，二、建築師、工程師、設計師、藝匠，三、藝評、藏家、藝文界人士，四、藝廊、書店、出版社、期刊，五、攝影師，六、電影導演或錄像導演，七、文化機構與展演，八、獨立的單件收藏，該館既有重點又富特色，可以說是藝術研究的寶庫，但反觀我國，雖然也有蓬勃發展的藝術獨立刊物，以及各個藝術機構的出版品，卻仍缺乏從事典藏與推廣工作的專業分類和特別機構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法