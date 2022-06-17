再度說明德國僑界性騷案 謝志偉：今後誓不讓任何人落單

我駐德國代表謝志偉今晚再次回應德國台僑界的疑似性騷擾案。（取自謝志偉臉書）

2022/06/17 22:18

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對德國僑界疑似性騷擾案件，我駐德國代表謝志偉今（17）日再度透過臉書以9點回應，並強調若要該疑似性騷犯接受調查，唯有報警一途。德國社會有各種機制。他和熱心僑胞會對此進行匯集資訊及提供協助網絡。謝志偉也對受害者說聲抱歉，並誓言今後在陽光下，我國官方及僑界不會讓任何人落單。

謝志偉首先解釋，該「中心」100%屬私人性質，而被指控者是該中心主任邀請其擔任職務，聘或辭都和官方無涉。而所有提到的疑似「性騷擾」案件，都遠在中心今年2月成立前發生，時間在2009年至2017年間，當然不可能在「中心」內發生。而中心主任並非由他或任何官方人員所派任，和官方無關係，是因為她提出申請成立中心，所以是主任。而現在，她也比任何人都頭痛。

請繼續往下閱讀...

謝志偉接著說明，被指控者並未從中心領到一毛錢，也已辭職。而中心也未從官方拿到任何一毛錢，因為中心根本還沒開始營運。再者，該中心也不是官方單位，若在一定時間內，未能開始營運（即招生授課），開辦補助費一毛錢也領不到。

謝志偉也提到，德國現有的「XXX急難救助中心」都是熱心僑胞自主成立，是義務兼榮譽。除了成立時的茶水一頓飯，沒一毛錢補助。據他所知，該被指控者已不在其中之一的中心擔任任何職務或掛名；而他的「XX營」和官方沒有關係，也不曾因此拿過一毛錢補助。

謝志偉表示，由於駐處官方性質，不能在德國針對任何一個非屬台灣官方系統的任何國籍人士進行「性騷擾」調查。不然，可能就換他先被調查。因此，為僑胞在德國成立「性平會」絕不可行，雖聽起來有點缺同理心、也很無情，但讓他另想可行辦法。

謝志偉強調，很早就有願意提供金錢及相關援助的僑胞要幫受害人走司法途徑，也在和吳女士聯繫中。要疑似性騷犯被調查，唯有報警一途。德國社會本身提供各種機制，他會和熱心僑胞對此進行匯集資訊及提供協助網絡。而他也坦言，這方面未能先進行，是因他困在「司法途徑」的前提，以及他知道有可信賴的熱心僑胞願意提供走「司法途徑」的資源。但他強調，之前他糾結在這點以致「同理心」有缺，對此他很「過意不去」，但絕非「故意不去」。

謝志偉說，目前大家對走「司法途徑」已有共識，也請各界勿再對吳女士有任何質疑或責怪。無論如何，吳對此事功不可沒。而雖然他寫貼文不能取代作為，但沒寫貼文也不代表官方無所作為。只是，他們真的不宜站到司法第一線。第一時間僑委會、教育部、外交部等均極為關切此事，並由他在德國負處理之責，尤其僑委會為此多次召開會議。處理有不及格之處，他願負起全責。

謝志偉認為，以他身為駐德代表的角度來看，整起事件若能至少作到德諺「Ende gut, alles gut」（結局好，就是好結局），相信會是很多人的期許。但對那些受害者，他仍要說「抱歉，讓你們委屈了」。謝志偉也誓言，那時，這些受害者在黑暗中孤單，今後在陽光下，我國官方及僑界，誓不再讓任何人落單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法