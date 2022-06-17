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    張亞中陣營派員要民調未果 撂話不參與國民黨獨創「指定式滾動民調」

    孫文學校總校長張亞中。（資料照）

    孫文學校總校長張亞中。（資料照）

    2022/06/17 12:08

    〔記者施曉光／台北報導〕外傳國民黨中央近日針對高雄市長選舉進行黨內民調，國民黨智庫執行長柯志恩排名第1，張亞中僅排名第5，引發有意參選高雄市長的孫文學校總校長張亞中質疑，並指派辦公室主任何啟聖今天到黨中央了解詳情，卻無功而返，張陣營並提醒黨中央，如果還要再做這種國民黨獨創的「指定式滾動民調」，請不要再把張亞中列入，「我們不參與這種戲耍同志、糟蹋菁英的所謂指定式滾動民調。」

    何啟聖痛批，國民黨從2000年大選民調開始，排除當時的宋楚瑜，結果是464萬票比292萬票，已經證明是個假民調，沒想到過了22年，結果還是一樣的情況，這對國民黨的形象與2022選舉的負面外溢效果，茲事體大。

    他還說，就像調查蔡英文總統的論文一樣，論文是假，總統就不是真，如果國民黨的民調是假，最後推出的人選就會讓大家質疑，不解為何黨中央要讓最後的出線者像桃園市長參選人張善政一樣，出場時就先摔一大跤？

    黃健庭今日以開會為由，未接見何啟聖，而是指派辦公室人員出面，對於何啟聖要求取得黨部所做民調資料，國民黨秘書長人員只回應，昨天已有新聞報導，而且黃健庭已經對外說明，至於黨部所做民調內容，會由文傳會再對外說明。

    不過，何啟聖質疑，所謂國民黨智庫執行長柯志恩排名第1，張亞中排名第5的民調，外界認為是一份假民調，在滿城風雨的情況下，國民黨不應坐視流言發酵，而是要趕快告訴大家有沒有這份民調，而且昨天黃健庭的說法漏洞百出，宣稱外傳民調非黨中央流出，卻又說無法確認外傳民調的真偽，如果該民調結果與黨中央所做民調一致，就應該說是，如果不是，就說不是，甚麼叫做真偽無法確認？如果不是黨中央流出的民調，黨中央有無徹查？

    何啟聖說，如果黨中央未來要繼續做民調，就應該把所有參選人找來說明，是找哪一個機構執行，然後再秘而不宣的進行，這就不會有對手操作的空間，張陣營無法接受一個先確立結果，才做的指定式滾動民調，若以前天國民黨中央選戰策略會報成員、國民黨立委傅崐萁曾找前衛生署長楊志良談了一個半小時，他預料下一次民調第一名就是楊志良，這是戲耍同志、糟蹋菁英的作法。

    國民黨文傳會副主委林家興表示，針對高雄市以及各地方選情的參考式民調，目前持續進行中，參考式民調本來就不會對外公布，也不會針對特定人士公布民調結果，國民黨在高雄市一定會提出高雄市民最支持的候選人。（12:49更新，增加國民黨文傳會說法）

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