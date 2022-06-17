高中學習歷程檔案遺失 監院糾正教育部國教署

攸關升學權益的「高中學習歷程檔案」，去年因教育部國教署委託的國立暨南大學疏失，導致81校、7854位學生、2萬5210件檔案資料遺失；監察院今指出，國教署核有業務督導不周、系統維運能量不足之缺失，因此糾正教育部國教署，並應追究相關失職人員及委外團隊責任。（資料照）

2022/06/17 11:26

〔記者吳書緯／台北報導〕攸關升學權益的「高中學習歷程檔案」，去年因教育部國教署委託的國立暨南大學疏失，導致81校、7854位學生、2萬5210件檔案資料遺失；監察院今指出，此事有負各界對重大教育政策之信任，損及政府形象與公信力，而國教署核有業務督導不周、系統維運能量不足之缺失，因此糾正教育部國教署，並應追究相關失職人員及委外團隊責任。

監察院今表示，國教署自2017年起委託暨南大學開發「學習歷程公版模組」，建置高中學生學習歷程資料庫，惟因資料移轉過程中，暨大未落實標準作業程序、操作人員參數設定錯誤、重開機後硬碟資料被還原、移機過程又未即時啟動備份機制。

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監院指出，因此肇生2021年9月5日至22日，共計81校、7854位學生上傳至「學習歷程公版模組」之「課程學習成果」9793件及「多元表現」1萬5417件，總計2萬5210件檔案遺失且無法挽救，核有重大違失；監院通過監委葉大華、葉宜津、王麗珍、賴鼎銘、張菊芳等監委的調查報告，糾正教育部國教署，並應追究相關失職人員及委外團隊責任。

此外，審計部查核報告亦指出，國教署辦理資通安全業務核有未盡職責、效能過低及潛在風險等情事。尤其國教署耗費鉅額公帑委託暨南大學開發公版模組，仍無法符合各類校務行政系統使用者之需求，自2022年1月底起停止服務，致已採用公版模組的395所學校，必須再度進行系統轉換，未符資通安全責任等級規定。

監院重批，「國教署鉅額公帑虛擲並衍生資安破口」，造成政府資安專業能力及素養遭到嚴重質疑，查案監委促請國教署應就開發公版模組卻又停止服務之不符預期效益情事，確實檢討改進，並就補助或委託辦理系統開發及維運案件，強化可行性評估機制，並確實協助各校加強測試檔案上傳至學習歷程中央資料庫之鏈結情形，保障學生權益。

此外，查案監委認為，教育部於去年9月26日召開記者會說明本事件發生經過及補救措施，雖已引發媒體報導及社會關注，然經調查本事件肇因於權責單位專業人力及資安素養不足，未落實資通操作覆核之安全機制及標準作業流程。

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