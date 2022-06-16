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    陳時中確診後 蘇貞昌PO報平安比讚照片

    陳時中確診後 蘇貞昌PO報平安比讚照片。（取自蘇揆臉書，本報合成。）

    陳時中確診後 蘇貞昌PO報平安比讚照片。（取自蘇揆臉書，本報合成。）

    2022/06/16 21:04

    〔記者李欣芳／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等指揮中心多人確診，陳時中昨天透露症狀包括發燒3天，目前已經退燒，也有服用抗病毒口服藥物。行政院蘇貞昌今晚在臉書po出陳時中等人的照片說，陳時中指揮官等多位指揮中心同仁確診居家照護中，「我希望他們多休息，也拍張自拍照，讓國人知道他們一切安好」。

    根據蘇貞昌出示的照片，陳時中等人用姆指比讚，蘇揆也透露，儘管陳時中等人確診，仍以視訊參加例行會議。

    蘇貞昌表示，防疫是沒有休假日的一樁重任，指揮體系的成員們仍然以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和國內醫療量能，就各項議題進行討論，做為各項防疫政策的決策參考。感謝他們在確診後仍心繫防疫，堅守崗位。

    蘇貞昌指出，今年的染疫患者有99.6%都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復，而確診數的增幅也逐漸趨緩。我們已開始為醫護人員、長者、長照機構住民等高風險族群接種第四劑疫苗。現在是進入正常生活前的關鍵時刻，請國人同胞完整接種疫苗，減輕中重症風險、提高保護力。

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    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等人確診，行政院長蘇貞昌po出眾人報平安比讚的照片。（取自蘇揆臉書）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等人確診，行政院長蘇貞昌po出眾人報平安比讚的照片。（取自蘇揆臉書）

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