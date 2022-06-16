北市網軍案延燒 苗博雅邀護航網友一起來查：別學柯文哲嘴砲！

苗博雅因北市府網軍爭議與柯文哲槓上。（資料照，記者田裕華攝）

2022/06/16 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會日前以專案報吿監督北市府調查網軍疑雲進度，其中苗博雅要求交通局科長林育生朗讀其於PTT上留言一事，讓柯文哲暴怒開嗆，稱議員拿國家公務員當作秀工具，在議會上大肆訕笑羞辱，不少柯粉也跳出來護航指責。對此，苗博雅今天（16日）回應護航網友，稱自己不分政治色彩一律支持調查清楚，如果認為她是在搞針對，那麼歡迎網友一起調查，「不要像柯文哲一樣嘴砲！」

苗博雅昨天（15日）發布影片回應自己遭指控羞辱公務員的事件，今天再於臉書發文以正視聽。苗博雅表示，自己對於調查公務員利用上班時間在PTT違法發表言論一事的意見都是絕對支持，「管他白的、藍的、綠的，最好全部查清楚！『公務員、事務官上班時間當政治打手』我一直都主張徹查，查清楚有沒有組織，有沒有用升遷當對價關係。是柯文哲不知為何，非常抗拒調查。議會給市府三次機會提調查報告，每一次，內容都比四叉貓公布的少。」

請繼續往下閱讀...

苗博雅接著說：「恕我不客氣地說，市府查到的比網友查到的少，就是打假球嘛。市府有這麼多專業人士，公務電腦的聯網資料全部都在市府手上。我指派兩個助理成立調查小組，沒有資訊背景，逐一人工比對資料，我這樣查到的，都比市府查到的多，這合理嗎？市府不是打混嗎？議會召開專案報告的原因，就是因為市府查了三次，每次都打假球，如果市府自己都查清楚了，輪不到議員出手，根本不必召開專案報告。」

苗博雅強調，自己的訴求很簡單，就是杜絕「公務員」在「上班時間」搞「成群結黨、多重帳號、自推自噓、自導自演、造謠生事、政治打手」的情況。

她也向護航網友表示，「不用來跳針式留言叫我去調查誰，我就是主張，市府趕快全部查出來。與其來重複刷罐頭留言，叫我一人負責查全部，不如你也一起行動，不要像柯文哲一樣嘴砲！把手邊的線索都交給台北市政府，讓市府把該查的都查出來。」苗博雅補充指出，目前已成功推動市府重啟調查，7月5日前交調查報告，她會把自己查到的線索，都交給市府調查單位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法