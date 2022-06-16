竹市消防員勤務五花八門 立委質疑濫當「工具人」

時力立委邱顯智（中）、、消防員工作權益促進會副理事長鄭少書（右3）等人今（16）日召開記者會，呼籲新竹市政府及消防局別再把基層消防員當成免費好用的工具人，應檢討非本務之勤務派遣問題。（立委邱顯智國會辦公室提供）

2022/06/16 20:10

〔記者楊丞彧／台北報導〕消防員依法三大工作項目為預防火災、搶救災害及緊急救護，以維護公共安全，確保人民生命財產。然而，立委、新竹市議員以及消防員工作權益促進會卻指出，新竹市消防員的勤務五花八門，例如到民宅刮水、深夜開鎖或換水龍頭、掃路邊風飛沙、顧兒童遊具、幫動物園河馬換水等，讓人大開眼界。時代力量立委邱顯智呼籲，新竹市政府以及新竹市消防局應檢討，別把基層消防員當成免費好用的「工具人」。

時代力量立委邱顯智與時代力量新竹市議員蔡惠婷、廖子齊、林彥甫、消防員工作權益促進會副理事長鄭少書等人今（16）日於立院召開記者會，揭露新竹市消防員被指派的各種不合理「為民服務」勤務。

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新竹市議員林彥甫提到，去年媒體披露新竹市消防局派消防員到南寮掃風飛沙，但市府與消防局卻以類似秋後算帳手段，故意輪調拍攝影片的消防員。本以為隨著捕蜂捉蛇、動物救援、道路除污業務委外後情況有所改善，但很遺憾近期又傳出派消防員到個別民宅刮水、掃積水的勤務。

新竹市議員廖子齊更舉公開統計資料指出，去年新竹市消防局為民服務案達3128件，其中捕蜂1201件、捉蛇744件，合計近兩千件。其他1091件中，包含開鎖、破門、救貓狗等，都不屬消防法明定三大任務範疇。她呼籲市長林智堅應先讓消防員回歸專業，別濫用人力凹他們做功德。

新竹市議員蔡惠婷指出，消防工作有非常高的不確定跟突發性，預防火災、災害搶救跟緊急救護維三大任務，但新竹市府卻錯把出生死的消防員當工具人用。當發生災害時，過勞的消防員可能因繁雜的勤務失去準確判斷力跟體力，進而可能發生遺憾。她呼籲林智堅減少消防資源濫用，提升其救人救災的技能與安全性，才是真正的新竹市民之福。

本身是桃園市基層消防員的鄭少書表示，桃園市這幾年遭遇幾場大火，用12條消防員的生命換來慘痛教訓與改進；而現在新竹市長林智堅的治理方式，以市政一體為藉口，漠視消防基層專業，輕忽災害的突發性本質以及人力缺口，讓基層消防感到擔憂。若林智堅有意挑戰桃園市長，在消防工作上必須跟上桃園的腳步與治理思維，現在就讓新竹市消防回歸專業，落實專業分工，別再派消防員執行消防工作外勤務，拒絕「掃水、掃沙、掃馬路」的濫派勤務，把消防員還給新竹市民。

邱顯智直言，新竹市的消防人力比還不如隔壁的苗栗縣，人力吃緊情況下，還被增添額外的業務，消防人力不該被這樣濫用。此外，各界也應關注消防員的工時與過勞問題，才能避免影響到其安全與公共安全。邱認為，新竹市政府雖有部分改善，但對於消防人員的專業性仍未有足夠認識；更遺憾的是，到現在還是將消防員當不用額外花錢又好用的工具人。邱顯智也要求竹市府有錯就改，別對提出問題的人秋後算帳，別再追殺基層消防員，應正視消防員面臨的困境與問題。

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