行政院送利多！勞貸、學貸、青創貸款升息差額「全額補貼」。（資料照，本報合成。）

2022/06/16 19:19

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中央銀行今天（16日）宣布升息半碼，行政院今晚表示，考量升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，政府決定以下列措施因應此次升息，減輕特定族群負擔，包括勞工紓困貸款升息半碼之利息，政府將全額補貼，學生的就學貸款也由教育部協助補貼，學生不因升息而增加利息負擔。經濟部主管的青年創業及啟動金貸款，利率調升差額也由政府全額吸收。

有關經濟部主管的紓困振興貸款，包括：舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，是依郵政定儲機動利率提供補貼，行政院表示，將會配合央行升息，調整補貼金額，但每家公司仍有補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬元）。

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至於經濟部主管的青年創業及啟動金貸款，則是針對金額100萬元以下的貸款，提供5年利息全額補貼。政院表示，因此於補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，貸款戶之利息補貼權益不受升息影響。

有關財政部「青年安心成家購屋貸款」，政院表示，原已享有較優惠的貸款利率，因此將維持今年3月份補貼措施，由公股行庫吸收半碼利息。至於內政部政策性房貸也已享有較優惠之貸款利率，因此將維持今年3月份補貼措施，由內政部住宅基金吸收半碼利息。

行政院表示，國內經濟成長相對穩健，惟今年1-5月消費者物價指數（CPI）年增率平均達3.04%，已連續數月高於2%，漲幅持續居高。央行升息有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

因應中央銀行16日宣布升息半碼，行政院決定，勞工紓困貸款升息半碼之利息將由政府全額補貼，學生就學貸款增加的利息負擔由教育部協助補貼，經濟部主管的青年創業及啟動金貸款利率調升差額也由政府全額吸收。圖為行政院長蘇貞昌。（資料照，記者田裕華攝）

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