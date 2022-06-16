北市府拒提供勞動局長特別費明細 議員轟：耍專案小組？

台北市議會跨黨派專案小組今天第三次開會，針對勞動局長陳信瑜調查。（圖擷自台北市議會直播）

2022/06/16 17:26

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立、特支費濫用等爭議，台北市議會在五月組成跨黨派專案小組，並要求台北市政府提供相關資料。專案小組今天第三次開會，北市府表示，特別費資料應可提供議會，但基於偵查不公開，市府仍未提供資料。專案小組議員聽到紛紛痛批「資料都不給還調查什麼？」、「耍專案小組？」有議員更揚言，針對北市正副市長、所有局處首長特別費索資，讓事後只有陳信瑜一人因調查中被保護。

陳信瑜先前遭爆行政不中立、上班時間輔選，還洩漏勞動檢查資料給民眾黨立委，特別費也超額，議會專案小組從5月初就要求北市府提供陳信瑜特別費細項，但至今尚未提供。市府上周在第二次會議搬出前議長吳碧珠2006年曾稱市府針對特別費可依權益判斷是否提供，最後不提供相關資料，專案小組再次呼籲提供資料，並決定在第三次會議，直接讓陳信瑜、北市法務局、政風處等相關人員列席。

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專案小組今天第三次開會，北市府仍未提供陳信瑜特別費明細。法務局長袁秀慧在會上報告，特別費屬於各機關職權範圍內做成取得的政府資訊，符合市府資訊公開法規定，依法進行必要個資隱私遮蔽後，應該要提供議會，首長特別費也不沒有特別法規明定是機密。但袁也說，在協助勞動局審理明細時發現，相關資料已在5月12日被調查局調走，所以才沒有提出來。

議員苗博雅質疑，「耍個別議員就算了，還耍整個專案小組？」專案小組召集人王欣儀也說，北市府這次拒提供理由是已將資料提供給檢調，上次會議卻扯出吳碧珠說法，相當奇怪。議員游淑慧也說，前台北市長郝龍斌曾在馬英九特別費爭議後表示，特別費憑證要交到政風處去，陳信瑜怎麼直接不拿郝市長的宣示，「連前市長都不遵循，跑去遵循前議長的？」

游淑慧質疑，偵查不公開原則遵守對象應該是檢察官、司法警察官等人執行偵查職務者，專案小組索取資料的對象是勞動局會計室，「不要拿偵查不公開保護傘保護個人！」王欣儀也說，議會調查是基於有陳信瑜公務預算有無私用、濫用，市府不要找各種理由不提供。

政風處長林炤宏坦言，偵查不公開對象確實應是檢察官、檢察事務官、司法警察等，地檢署之前有來函希望提供陳信瑜涉行政不中立的調查報告、訪談筆錄等資料政風處也有提供。但林表示，政風處認為嫌疑人詢問資料、會計憑證，都屬廣泛證據資料。陳信瑜也解釋，政風處將資料提供給檢調調閱她不會知道、事先沒有詢問，她也是最近才知道。

游淑慧指出，政風處是將行政不中立、特別費兩個案子混在一起，政風處其實沒有處理陳的特別費案子。既然政風處表示偵查不公開不拘束司法人員以外者，法務局也說應該受監督，那市府就應該把資料補充完整。

游淑慧也說，其實勞動局過去有提供陳信瑜假日的特別費明細，現在卻不願提供平日的明細，若行得正做得直應該直接提供資料。游也發現，過去陳信瑜的特別費明細部分項目有註明人名，但有的卻只寫同仁、局長室，正常人就會懷疑不敢寫的有問題。游更指，陳信瑜曾在明細寫到在三峽家樂福消費239元、也有在高雄的消費，「什麼時候勞動局開會到三峽家樂福去？」、「把勞動局同仁帶到高雄吃飯？」

陳信瑜解釋，這些資料都是她一筆一筆慢慢想的，有些提不出來的是小額臨時採購，過年、元宵期間，辦公室桌上會有零食，讓開會同仁取用，有時也可作為同仁加班後點心。但游質疑，小點心應該不用到特別費，也追問陳，先前都提供假日明細，不能把平日資料補齊嗎？對此陳表示，現在案子進入調查階段，希望由檢調來調查。

游淑慧也批評北市府官員，市長柯文哲這麼公開，結果大家卻在護一個局長。游更揚言，如果市府特別費都可提供，陳信瑜是因為調查中不能提供，那乾脆針對北市府正副市長、所有局處首長特別費索資，讓陳信瑜一人因調查被保護。

最後專案小組決議，北市府應比照假日資料，補齊勞動局特別費平日餐敍對象明細，專案小組也會針對偵查不公開定義與適用對象行文給調查局釐清案件，調查局函復後會再安排下次會議。

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