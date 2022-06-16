坤輿地磅站遠在80公里外竟能過關 邱顯智批徐耀昌︰再刷新下限

時代力量立委邱顯智今痛批苗栗縣長徐耀昌，在處理坤輿掩埋場一事上的方式是「不負責任且惡劣」。（邱顯智國會辦公室提供）

2022/06/16 16:25

〔記者楊丞彧／台北報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場爭議20年，坤輿公司4月重新申請試運轉，本月14日獲苗栗縣政府環保局同意為期90天的試運轉計畫，引發輿論譁然。時代力量立委邱顯智今（16）日痛斥坤輿案「沒有最離譜，只有更離譜」，質疑苗栗縣政府核准改用位在80公里外的地磅站，真的是「再次刷新下限」；邱也點名苗栗縣長徐耀昌的處理方式是「極其不負責任且惡劣」。

曾在大半夜親睹「黑衣人」並與之對峙的邱顯智受訪時，直指他對此「相當火大」，他痛批坤輿不斷滋事挑釁，但苗栗縣長徐耀昌非常不負責任且惡劣，把地磅站、辦公室、聯外道路全都扣除在面積之外，才不用做環評。很清楚的，今年9月13日坤輿案設置許可到期就無法再運作，現在還給他們試營運的許可，真的是相當荒謬。他會與村民反對到底，與村民站在一起。

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邱顯智隨後也在臉書寫道，苗栗坤輿案「沒有最離譜，只有更離譜」。坤輿掩埋場從設立之初就爭議不斷，歷經20幾年都沒辦法通過試運轉階段，又經苗栗縣政府核准試運轉。荒唐的是，明明坤輿已經在掩埋場設置地磅站，卻為了「處理」開發面積的重大爭議，縣府竟核准坤輿改用位在桃園市蘆竹區的地磅站。

邱顯智指出，公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第9條寫得很清楚，車輛進出口廢棄物磅秤設備（含地磅），是申請同意設置必要的設備。就算無法於廠區內設置磅秤設備，也只能以「鄰近同一關係企業」的磅秤設備取代，或由「第三公證過磅單位」進行過磅。

邱顯智質疑，遠在80公里之外的地磅站，當然不可能是鄰近同一關係企業。而經過調查，地磅站設置的地址有兩間負責人一模一樣的公司，分別是「達清環保企業股份有限公司」和「達欣環保企業有限公司」。而「達欣環保企業有限公司」就是試運轉計畫中，白紙黑字列出的坤輿公司「客戶」。邱顯智痛批，如果這樣的單位是第三公證過磅單位，苗栗縣政府就是全台灣最公正的地方政府。

邱顯智痛斥苗栗縣政府已經「再次刷新下限」，他也會採取相應的法律行動和社會運動，和村民一起堅守依法行政、保護家園的底線。

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