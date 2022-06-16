新北美感低彩度掃具 媽媽議員：忽略學童需求、改造缺實用性

新北市議員彭佳芸、鄭宇恩指出，家長負評如潮，認為配色容易髒、不好使用，更忽略從學童角度出發的實用性。（記者何玉華攝）

2022/06/16 17:22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市教育局上週發表以黑、白、灰、奶茶色系的「校園美感掃具」，新北市議員彭佳芸、鄭宇恩指出，家長負評如潮，認為配色容易髒、不好使用，更忽略從學童角度出發的實用性；教育局回應，從美感及生活教育出發，設計小組實地訪查使用掃具會遇到的問題，在不增加經費的情況下先完成外觀改造，同時建立掃除管理及收納指南，在掃具收納上更具美感及實用性。

彭佳芸指出，校園清潔逐漸委外之際，教育局反其道而行要汰換校園掃具並提升美感，但低彩度的外觀易髒汙、拖把設計不佳，需要兩個人才能擰乾，忽略低年級學童高度、力氣不足的問題。

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鄭宇恩指出，除了小朋友的力氣擰不乾之外，學童直接與髒污的水或漂白水接觸，都非常不理想，何不乾脆直接使用新式拖把如好神拖等設計。此外，外掃區域都有風，畚斗仍是傳統設計，並沒有坊間常見的防風及直立收納功能，仍有可能被風吹的到處是灰塵。

教育局表示，掃具美感改造計畫以「生活美學」發想，從色彩設計到收納管理進行改造，更建立「掃具收納指南」，實施日常生活教育，養成孩子掃除收納及垃圾分類好習慣。

美感諮詢設計小組實地訪查師生，了解使用掃具遇到問題如掃具色彩過多、易褪色、耐用度、回收標示不統一及收納方式混亂等，提出《校園掃具色彩規範與收納指南》，並決議先改造外觀，考量實用、耐髒及易收納目的，設計出無彩及大地色系，讓學校用差不多價格就有不一樣掃具選擇，不增加預算支出。

新北市議員彭佳芸、鄭宇恩指出，家長負評如潮，認為配色容易髒、不好使用，更忽略從學童角度出發的實用性。（記者何玉華攝）

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