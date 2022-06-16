警察、國安、鐵路4特考6/18登場 考選部：應遵守防疫措施

警察、國安、鐵路等4項考試週六登場，考選部提醒考試參與者應遵守防疫措施。（資料照）

2022/06/16 16:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕本月18日至20日將舉行警察、國安、鐵路等4項特考，考選部今天表示，本次考試分設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區舉行，相關防疫措施已於考選部網站公佈，應考人及陪考人應注意配合遵守。

本次4項考試包括「111年公務人員特種考試警察人員考試」、「111年公務人員特種考試一般警察人員考試」、「111年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試」、」111年特種考試交通事業鐵路人員考試」等。

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考選部表示，應考人於下載列印考試通知書時，請一併列印及填寫應考人健康關懷表。另可於國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項目，查詢座號、應試試區、試場及試區試場平面圖等相關資訊。

此外，防疫期間，鼓勵應考人依考試通知書所附應考人防疫措施注意事項建議之時間，分時分流進入考場，勿集中於接近考試開始時間，考試當日進入試區時應戴口罩及配合量測體溫，並出示考試通知書、健康關懷表及本人身分證件，以利工作人員辨別身分。

應考人如果有身體不適等情況，應在試區門口據實告知工作人員，以便判斷是否安排於備用試場區隔應試。進入應試的試場後，監場人員將逐一收繳健康關懷表。

而為因應疫情，試場冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟，以保持室內通風。開放冷氣屬服務措施，考試期間試場冷氣倘故障或跳電而無法立即修復，應考人不得要求更換試場、加分及延長考試時間等。至於考試用試場以外其他空間則不供應冷氣。

考選部表示，將在兼顧考試公平性、應考人權益及國家防疫政策下，全力辦好這次國家考試，請應考人專心準備應試之餘，務請做好自我防護，以順利完成考試。

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