小英總統與柯老出馬奏效！鄭宏輝被疑將退民進黨新竹市長提名之爭

新竹市行政院政務顧問鄭宏輝今早在臉書宣佈將尊重黨的提名機制、強調團結勝選、為退出新竹市長提名留伏筆。他也貼出和總統蔡英文及總召柯建銘的合照。（取自鄭宏輝臉書）

2022/06/16 11:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨年底的新竹市長人選到底由誰出線可望明朗化！有意參選市長及在地方佈局經營多年的行政院政務顧問鄭宏輝今天一早在臉書貼文指出，將尊重黨中央的提名結果，強調會以黨的團結與勝選為考量。這篇貼文一出，也為他可能退出新竹市長提名之爭留伏筆。一般解讀及預料，黨中央可能會下週就會宣佈由現任副市長沈慧虹代表參選2022的市長選舉，而現任市長林智堅則轉戰桃園市。

鄭宏輝的貼文指出，由於疫情來襲，整個世界都變得不一樣，執政的民進黨，也要面對相當大的困難與挑戰。他在新竹深根經營超過20年，受市民眷顧高票當選五屆市議員，面對對選舉的抹黑質疑，市民多次在所有市長候選人中的給予最高民調，肯定他的努力。

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但鄭宏輝也提到，政治不是一人之任，而是眾人之事，他思考的不只是個人，而是團隊的團結。這幾天，總統蔡英文與他和立院總召柯建銘深談，言詞懇切，認同他長期經營地方及高民意的支持，但鄭宏輝說，他也理解總統對於整個北台灣桃竹提名的顧慮。

鄭宏輝最後說，對於新竹市長的提名，走到這裡，他同意也接受，尊重黨的佈局、尊重小英主席的決定。如果最後黨提名民調最高的宏輝，他會全力以赴。但如果黨基於北台灣整體佈局的考量選擇其他人選，他也將完全尊重，盡心輔選。

此篇貼文一出，也被解讀鄭宏輝已被總統蔡英文及總召柯建銘說服，願意退出市長提名之爭。

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