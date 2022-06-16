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    民進黨中市3名初選落選頭不脫黨 先拍「選三小」搞笑當網紅

    蕭行凱（左）、吳文豪（中）與林煜舜（右）3人不失志，合拍「選三小」YT搞笑影片。（吳文豪提供）

    蕭行凱（左）、吳文豪（中）與林煜舜（右）3人不失志，合拍「選三小」YT搞笑影片。（吳文豪提供）

    2022/06/16 08:45

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市前市議員翁美春要以無黨籍身分參選，基層擔心引發效應，而第8選區北屯區的林煜舜、第10選區中西區的蕭行凱、第11選區東南區的吳文豪三人都是初選落選頭，3人在落選後共同在YT設立「選三小」拍搞笑影片，變身為網紅；是否藉此打知名度脫黨參選？林煜舜、蕭行凱表示不會，吳文豪則表示，要有讓他出來的理由。

    民進黨前市議員翁美春昨天宣布要以無黨籍身分參選，許多初選落選者的動向令人好奇，北屯區和平里長林煜舜、西區昇平里長蕭行凱、及林佳龍任中市長時期的工策會副總幹事長吳文豪3人都是初選的落選頭，3人落選後在YT設立「選三小」拍搞笑影片，兼當「網紅」，內容不時調侃自己，也配合年輕人的議題，讓外界更好奇是否想要強打知名度，也要以無黨籍身分參選？

    林煜舜表示，雖然初選是落選頭，但沒有脫黨參選的打算，由於他與蕭行凱、吳文豪3人想一起推出中午大叔的搞笑影片，在YT頻道設「選三小」的影片，結合年輕人關心時事朝正向發展。

    蕭行凱也表示，不會退黨參選，會全力支持黨提名的市議員參選人及市長參選人，設「選三小」影片就是3個大叔調侃自己的影片，3人當當網紅，沒有別的意圖。

    吳文豪表示，「選三小」的影片已推出6支，超過2萬多的點閱，反應還不錯，第6集還邀請立委黃國書吃肉圓配哇沙米，相當自然搞笑。

    至於是否脫黨參選？吳文豪指出，他會先去想脫黨參選的理由，若得不到非民進黨選民的支持，為何要脫黨？他必須先讓自己找到答案才能想到下一步，目前就先搞笑當一下網紅。

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