台日加強交往 中共恫嚇「三部曲」指向駐台機構

（照片：民眾提供）

2022/06/16 08:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國對外恫嚇對象，也指向友台的外國駐台機構。月初日本傳出將派防衛省現役文職官員在今夏進駐日本台灣交流協會，交流協會成為中國眼中釘，北京官員先警告後，中媒接續點名醜化，隨即台灣出現統派人士在交流協會前「抗議」。我國安人士形容此為「三部曲」，將密切關注。

日本產經新聞四日報導，日本有意派遣防衛省「現役」的文職官員在今年夏天進駐日本台灣交流協會，並與目前由退役自衛官擔任的「安全保障擔當主任」（相當於駐台武官）形成兩人體制。

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日本政府雖未對此評論，防衛大臣岸信夫於臉書貼上該報導，訊息傳達不言而喻。針對台日加強交往，中共中外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則在七日與日本國家安全保障局長秋葉剛男通電話。楊稱，當前中日關係新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視。中共官媒「環球時報」當天即以社評「我們有必要給日本當頭一棒，讓它清醒」言詞恫嚇，指楊潔箎說法顯然是有針對性。並指如果日本真的派現職防衛省官員常駐台灣，那就是突破戰後日本對台關係框架。

國安人士指出，「環球時報」隔日再以「起底小動作不斷的『日台交流協會』」為文，直接點名「交流協會」在日本政府和台灣當局一直扮演著重要的政治角色，而日本政府「借它試探中國底線的精心算計也昭然若揭」。報導中刻意提到交流協會在台北的住址與周邊情形，並細數提升台日關係的諸多「罪行」。以及貼出日本駐台代表泉裕泰的名片照，將其「大使」頭銜加工打上紅色叉叉，進行醜化。

國安人士說，該報導還意有所指稱：「每當島內民眾爆發對日不滿情緒時，都會把『日台交流協會』當成出氣筒」。非常巧合的，在下達帶有煽動性的「指示語言」，九日下午，若干統派民眾拿著「保命避戰迎接統一委員會」布條，就出現在交流協會大樓前「抗議」日方「干涉內政」。國安人士說，接連三天，從楊潔箎威脅、環時恐嚇、統派到交協抗議等，堪稱「三部曲」，我方會將密切關注。

國安人士說，中國騷擾外國使領館，其實是慣犯。同樣本月初，先是中共黨媒聲稱，「兩名美國駐廣州外交官承認美國故意炒作新疆人權問題」。隨即，中共政府與外交人員大量散布該不實消息。美國駐中使領館後來予以反擊，在推特以中文與英文陳述，要求「中華人民共和國停止將虛假陳述歸咎於美國官員，停止採取其它可能使我們的外交官遭到騷擾的行動」。

（岸信夫臉書）

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